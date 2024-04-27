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Автобус с пассажирами перевернулся и рухнул в овраг в Армении

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 21:04 Фото: Zakon.kz
27 апреля два человека погибли в результате падения пассажирского автобуса в овраг в Армении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал News.am, ДТП произошло в Сюникской области в 17:20 по местному времени (18:20 по времени Астаны). По словам очевидцев, сначала автобус перевернулся, а затем упал в овраг.

Два человека погибли на месте аварии, госпитализированы более 20 пострадавших.

Отмечается, что на автобусе были иранские номера. Полиция ведет расследование.

Ранее сообщалось, что спасатели Кызылординской области пришли на помощь попавшим в жуткое ДТП в Баймуратском районе. Они буквально женщин извлекли из авто.

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