Мир

Автобус с паломниками перевернулся по пути в греческий монастырь

автобус с паломниками перевернулся по пути в монастырь, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 23:23 Фото: pixabay
Около поселка Ризомилос в центральной Греции паломники пострадали во время ДТП, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал Apa.az, различные травмы получили 12 женщин.

"Авария автобуса с около 30 пассажирами произошла ранее на старой национальной трассе в районе Ризомилоса… 12 женщин были доставлены в больницу Волоса для оказания первой помощи", – говорится в сообщении.

Отмечается, что автобус выехал из города Ларисса и планировал совершить паломничество в монастырь. В какой-то момент водитель "совершил резкий маневр, нажав на тормоза на повороте, чтобы избежать столкновения с бродячими собаками, выбежавшими на дорогу, в результате чего автобус перевернулся".

Очевидцы рассказали, что им пришлось разбить заднее стекло автобуса, чтобы вызволить его пассажиров. Жизни пострадавших ничего не угрожает, их на скорой помощи доставили в больницу в целях предосторожности, сообщает телеканал.

Ранее сообщалось, что сразу две машины сбили пешехода в Караганде.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
