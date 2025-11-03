#Народный юрист
Мир

Тело девочки нашли в диване арендованной квартиры

Ребенок, шторы, диван, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 02:59 Фото: pixabay
Тело пятилетней девочки нашли в диване в квартире Челябинска (Россия), возбуждено уголовное дело, идет поиск подозреваемых, сообщает Zakon.kz.

По данным регионального СУСК РФ, в понедельник днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранениями.

Установлено, что 43-летняя женщина с ребенком арендовала квартиру, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении.

"По данному факту в следственном отделе по Калининскому району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", – говорится в сообщении.

В настоящее время проводится розыск подозреваемых, причастных к преступлению, назначена судебно-медицинская экспертиза, отмечает следствие.

Ранее пожилой итальянец предложил знакомой переждать дождь в машине и изнасиловал ее.

Аксинья Титова
