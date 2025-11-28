Обещал купить мороженое: в Уральске судят мужчину за изнасилование пятилетней девочки

В Уральске идет суд над мужчиной, который обвиняется в изнасиловании пятилетней девочки из Таскалы, сообщает Zakon.kz.

"Уральская неделя" пишет, что уголовное дело рассматривается в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Уральске. На скамье подсудимых – 32-летний мужчина, который ранее имел судимость.

"Около двух лет назад мужчина освободился из тюрьмы после отбывания наказания за кражу. Он был знакомым семьи пострадавшего ребенка", – говорится в информации.

Из материалов дела следует, что вечером 22 августа 2025 года обвиняемый увел девочку в магазин, пообещав ей мороженое. Через некоторое время мама поспешила на поиски ребенка. Ее искали всю ночь, нашли лишь утром на окраине поселка Таскала без сознания и истерзанную. В тот же день был задержан мужчина, который увел ее.

Ранее в Атырауской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении казахстанца, обвиняемого в изнасиловании и умышленном убийстве семилетней девочки и назначил ему самое суровое наказание – пожизненный приговор.