Мир

Пожилой итальянец предложил знакомой переждать дождь в машине и изнасиловал ее

итальянец предложил знакомой переждать дождь в машине и изнасиловал ее, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 18:45 Фото: pixabay
61-летний мужчина из итальянской провинции Мессина предложил знакомой переждать дождь в его машине и изнасиловал ее, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Today, мужчина пригласил свою подругу в машину, чтобы укрыться от дождя, а затем запер двери, стал угрожать ей и принудил к половому акту. Впоследствии насильник начал преследовать жертву, ежедневно посылая ей сообщения и отслеживая перемещения. Опасаясь встречи с ним или повторного насилия, женщина была вынуждена изменить свой образ жизни.

Как уточняется, спустя время пострадавшая подала жалобу в полицию. Мужчину отправили под домашний арест по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и преследовании.

Какое наказание грозит фигуранту, не уточняется.

Ранее сообщалось, что девочку выкрали у матери во время путешествия по Индии. Ребенка изнасиловали и обезглавили.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
