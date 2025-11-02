Пожилой итальянец предложил знакомой переждать дождь в машине и изнасиловал ее

61-летний мужчина из итальянской провинции Мессина предложил знакомой переждать дождь в его машине и изнасиловал ее, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Today, мужчина пригласил свою подругу в машину, чтобы укрыться от дождя, а затем запер двери, стал угрожать ей и принудил к половому акту. Впоследствии насильник начал преследовать жертву, ежедневно посылая ей сообщения и отслеживая перемещения. Опасаясь встречи с ним или повторного насилия, женщина была вынуждена изменить свой образ жизни.

Как уточняется, спустя время пострадавшая подала жалобу в полицию. Мужчину отправили под домашний арест по обвинению в сексуальном насилии при отягчающих обстоятельствах и преследовании.

Какое наказание грозит фигуранту, не уточняется.

