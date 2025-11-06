#Народный юрист
Мир

Сильное землетрясение дошло из Греции в Турцию

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 07:59 Фото: Zakon.kz
В греческом городе Драма, расположенном недалеко от греко-турецкой границы, произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Турции, подземные толчки ощущались и в некоторых районах Турции.

Землетрясение произошло 5 ноября в 12:16 по казахстанскому времени. Очаг находился на глубине 15 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в последние десятилетия в регионах мира, которые веками считались сейсмически спокойными, происходят странные подземные толчки, которых, по законам классической геологии, там быть не должно.

Аксинья Титова
