Сильное землетрясение дошло из Греции в Турцию

В греческом городе Драма, расположенном недалеко от греко-турецкой границы, произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Zakon.kz.

По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Турции, подземные толчки ощущались и в некоторых районах Турции.

Землетрясение произошло 5 ноября в 12:16 по казахстанскому времени. Очаг находился на глубине 15 километров.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Ранее сообщалось, что в последние десятилетия в регионах мира, которые веками считались сейсмически спокойными, происходят странные подземные толчки, которых, по законам классической геологии, там быть не должно.