Сильное землетрясение дошло из Греции в Турцию
В греческом городе Драма, расположенном недалеко от греко-турецкой границы, произошло землетрясение магнитудой 4,5, сообщает Zakon.kz.
По данным Управления по борьбе со стихийными бедствиями Турции, подземные толчки ощущались и в некоторых районах Турции.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 5, 2025
Büyüklük:4.5 (Ml)
Yer:Drama, Anatoliki Makedonia kai Thraki (Yunanistan) - [140.05 km] Enez (Edirne)
Tarih:2025-11-05
Saat:10:16:23 TSİ
Enlem:41.27361 N
Boylam:24.58472 E
Derinlik:15.29 km
Detay:https://t.co/eGhfH962Uv@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Землетрясение произошло 5 ноября в 12:16 по казахстанскому времени. Очаг находился на глубине 15 километров.
Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.
Ранее сообщалось, что в последние десятилетия в регионах мира, которые веками считались сейсмически спокойными, происходят странные подземные толчки, которых, по законам классической геологии, там быть не должно.
