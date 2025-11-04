#Народный юрист
Наука и технологии

"Невозможные" землетрясения происходят на Земле: найдена возможная причина

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 14:53 Фото: Zakon.kz
В последние десятилетия в регионах мира, которые веками считались сейсмически спокойными, происходят странные подземные толчки, которых, по законам классической геологии, там быть не должно, сообщает Zakon.kz.

Эти события уже давно озадачили ученых. И исследователи из Утрехтского университета (Нидерланды), похоже, нашли разгадку этой странности. Она кроется в последствиях промышленной деятельности человека.

В пример ученые привели аномалию: Гронингенское газовое месторождение на севере Нидерландов. С 1960-х годов там вели активную добычу газа. А к 1990-м годам эта некогда абсолютно спокойная территория, не знавшая землетрясений в обозримой истории, начала испытывать регулярные подземные толчки магнитудой до 3.6. Их силы оказалось достаточно для образования трещин в домах, строители которых никогда не закладывали в проекты сейсмическую устойчивость, пишет АиФ.

Изначальная гипотеза о связи добычи газа и этих землетрясений представлялась очевидной: падение пластового давления привело к перераспределению напряжений в недрах. Но наука не могла объяснить, почему это перераспределение привело именно к резким, ударным подземным толчкам, ведь местные породы обладают свойством так называемого "скоростного усиления". Это значит, что сила трения между плитами возрастает при попытке их сдвига и, как следствие, блокируется их дальнейшее движение. В теории это свойство пород должно предотвращать любые землетрясения.

Научная группа под руководством геолога Илоны ван Динтер пришла к выводу, что механизм "невозможных" землетрясений запускается на так называемых "заживших" разломах. Это древние трещины в земной коре, образовавшиеся миллионы лет назад, которые за долгий период тектонического бездействия успели "склеиться" – контакты между разделенными когда-то породами вновь стали прочными.

Именно эта вновь обретенная прочность и играет роковую роль. Когда промышленная деятельность человека – добыча полезных ископаемых, закачка воды для геотермальных станций или захоронение CO₂ – начинает медленно менять напряженность в горных породах, "заживший" разлом сопротивляется гораздо сильнее, чем окружающие его недра. Вместо того, чтобы поддаться давлению и плавно сместиться, он ведет себя, словно хрупкая перемычка: напряжение накапливается, а потом происходит внезапный и мощный разрыв, порождающий землетрясение там, где его никто не ожидал.

Но исследователи пришли к обнадеживающему выводу: подобное происходит лишь один раз. Как только накопленная энергия "зажившего" разлома находит выход, ситуация вновь успокаивается.

"В результате в этом месте больше не происходит землетрясений. Конечно, недра в таких районах могут не успокоиться сразу же после прекращения человеческой деятельности, но землетрясений такой магнитуды здесь больше не будет", – считает Илона ван Динтер.

После "невозможного" сейсмического события породы возвращаются в их естественное, более податливое состояние, и в дальнейшем смещения вдоль этого разлома могут происходить уже постепенно, без опасных резких толчков.

Ранее под Атлантическим океаном зафиксировали формирование нового тектонического разлома, который в будущем может вызвать разрушительные землетрясения и цунами.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
