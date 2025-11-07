#Народный юрист
Мир

Триллион долларов получит Илон Маск в качестве премии

Tesla одобрили Илону Маску премию , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 08:11 Фото: X/elonmusk
6 ноября акционеры Tesla одобрили Маску премию на один трлн долларов, сообщает Zakon.kz.

За предложение проголосовали 75% инвесторов компании. Встречу транслировали на странице Tesla в соцсети X.

Ранее Маск заявил, что уйдет в отставку, если не получит больший контроль над компанией. Премию бизнесмену выплатят, когда Tesla сможет выйти на определенные показатели эффективности.

К примеру, ее рыночная капитализация должна составить 8,5 трлн долларов. Это в шесть раз больше, чем сейчас. Известно, что на сегодня состояние Маска оценивается в 437 млрд долларов.

Также стало известно, что госдеп США оставляет доступными грин-карты на 2027 год.

Фото Алия Абди
Алия Абди
