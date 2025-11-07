Триллион долларов получит Илон Маск в качестве премии
Фото: X/elonmusk
6 ноября акционеры Tesla одобрили Маску премию на один трлн долларов, сообщает Zakon.kz.
За предложение проголосовали 75% инвесторов компании. Встречу транслировали на странице Tesla в соцсети X.
Livestream starts at 3pm CT https://t.co/9Yr2g0z0Fa— Tesla (@Tesla) November 6, 2025
Ранее Маск заявил, что уйдет в отставку, если не получит больший контроль над компанией. Премию бизнесмену выплатят, когда Tesla сможет выйти на определенные показатели эффективности.
К примеру, ее рыночная капитализация должна составить 8,5 трлн долларов. Это в шесть раз больше, чем сейчас. Известно, что на сегодня состояние Маска оценивается в 437 млрд долларов.
Также стало известно, что госдеп США оставляет доступными грин-карты на 2027 год.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript