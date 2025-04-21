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Мир

Пассажирский самолет загорелся перед вылетом в США

горящий самолет, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 00:27 Фото: скриншот видео
В аэропорту центральной Флориды перед вылетом загорелся самолет авиакомпании Delta Air Lines, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Кадры с горящим воздушным судном разлетелись по Сети.

Пожар в двигателе самолета рейса 1213 авиакомпании Delta Air Lines вспыхнул, когда он находился на перроне перед запланированным вылетом из Орландо в Атланту, сообщили представители аэропорта.

Пассажиры были эвакуированы, на место происшествия прибыли спасатели и пожарные аэропорта.

По данным Delta, на борту самолета Airbus A330 находились 282 пассажира, 10 бортпроводников и два пилота.

Бригады технического обслуживания осмотрят самолет, чтобы установить причину пожара.

20 апреля одномоторный самолет рухнул на поле в США, погибли четыре человека. 

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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