Пассажирский самолет загорелся перед вылетом в США

В аэропорту центральной Флориды перед вылетом загорелся самолет авиакомпании Delta Air Lines, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 21 апреля 2025 года. Кадры с горящим воздушным судном разлетелись по Сети.

Delta Air Lines flight DL1213 evacuated at Orlando Airport after engine emitted flames from the no.2 engine during startup. pic.twitter.com/W0gxWiaf6u — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) April 21, 2025

Пожар в двигателе самолета рейса 1213 авиакомпании Delta Air Lines вспыхнул, когда он находился на перроне перед запланированным вылетом из Орландо в Атланту, сообщили представители аэропорта.

Пассажиры были эвакуированы, на место происшествия прибыли спасатели и пожарные аэропорта.

По данным Delta, на борту самолета Airbus A330 находились 282 пассажира, 10 бортпроводников и два пилота.

Бригады технического обслуживания осмотрят самолет, чтобы установить причину пожара.

20 апреля одномоторный самолет рухнул на поле в США, погибли четыре человека.