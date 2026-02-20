На Канарских островах закрывают пляжи из-за ядовитых морских существ

У северного побережья Тенерифе – крупнейшего острова Канарского архипелага (Испания) – зафиксировали появление португальских корабликов. Ядовитые морские организмы с длинными щупальцами жалят отдыхающих, вызывая сильнейшие ожоги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Tenerife Weekly, муниципалитет Гарачико на севере острова сообщил о находках в своей акватории и рекомендовал временно отказаться от купания. Под наблюдение также взят популярный пляж Санта-Крус-де-Тенерифе. Из-за волнорезов и слабых течений эти организмы могут дольше задерживаться у берега.

По данным местных СМИ, один человек уже пострадал от контакта с таким корабликом и был госпитализирован из-за сильной боли. Власти обещают открыть пляжи после того, как опасные морские обитатели покинут прибрежную зону.

Португальский кораблик ( Physalia physalis ) – это физалия, вид колониальных гидроидных, которого часто ошибочно принимают за медузу из-за сходства во внешнем виде. Однако он представляет собой колонию организмов, а не одно животное.

Фото: pixabay

Этот морской вид известен своим болезненным укусом, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как проблемы с дыханием и сильная боль. Хотя он может показаться безобидным, морские и санитарные службы предупреждают о его присутствии в водах, особенно в местах для купания.

"Купающимся крайне важно принимать меры предосторожности против этих организмов, которые чаще встречаются в определенные периоды года", – отмечается в сообщении.

