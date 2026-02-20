#Референдум-2026
#Казахмыс
Мир

На Канарских островах закрывают пляжи из-за ядовитых морских существ

У берегов Тенерифе ядовитые физалии, фото - Новости Zakon.kz от 20.02.2026 21:16 Фото: pixabay
У северного побережья Тенерифе – крупнейшего острова Канарского архипелага (Испания) – зафиксировали появление португальских корабликов. Ядовитые морские организмы с длинными щупальцами жалят отдыхающих, вызывая сильнейшие ожоги, сообщает Zakon.kz.

Как пишет местное издание Tenerife Weekly, муниципалитет Гарачико на севере острова сообщил о находках в своей акватории и рекомендовал временно отказаться от купания. Под наблюдение также взят популярный пляж Санта-Крус-де-Тенерифе. Из-за волнорезов и слабых течений эти организмы могут дольше задерживаться у берега.

По данным местных СМИ, один человек уже пострадал от контакта с таким корабликом и был госпитализирован из-за сильной боли. Власти обещают открыть пляжи после того, как опасные морские обитатели покинут прибрежную зону.

Португальский кораблик ( Physalia physalis ) – это физалия, вид колониальных гидроидных, которого часто ошибочно принимают за медузу из-за сходства во внешнем виде. Однако он представляет собой колонию организмов, а не одно животное.

Фото: pixabay

Этот морской вид известен своим болезненным укусом, который может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как проблемы с дыханием и сильная боль. Хотя он может показаться безобидным, морские и санитарные службы предупреждают о его присутствии в водах, особенно в местах для купания.

"Купающимся крайне важно принимать меры предосторожности против этих организмов, которые чаще встречаются в определенные периоды года", – отмечается в сообщении.

Ранее океанолог предсказал, что люди перестанут купаться на пляжах. Ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии имени Ширшова РАН Филипп Сапожников предупредил, что изменение климата делает небезопасными морские пляжи.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
