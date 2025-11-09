#Народный юрист
Туризм

Туристов предупреждают о ядовитых жуках во Вьетнаме

Жук, ядовитые насекомые, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 03:30 Фото: wikipedia
Во Вьетнаме после тайфуна "Калмаэги" активизировались ядовитые жуки томкаты, которые терроризируют в том числе и туристов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Life со ссылкой на SHOT, влажные теплые условия оказались идеальны для размножения этих насекомых. Томкаты забираются в жилища, ползают по полу, стенам, полочкам. Один из туристов рассказал, что он не смог выйти в коридор, потому что этих жуков там "тьма".

Некоторые люди уже обращались к местным врачам, которые прописали им мазь. Чтобы защититься от томкатов, туристы приклеивают скотч на пороги в апартаментах и приобретают баллоны со средствами от насекомых.

Томкаты не кусают, но выделяют токсин педерин, вызывающий сильные ожоги, зуд и волдыри. После контакта с жуком у человека ломит суставы, появляется тошнота, а в отдельных случаях возникает лихорадка.

Ранее сообщалось, что туристы из России вернулись с Мальдив со смертельно опасной лихорадкой.

Аксинья Титова
