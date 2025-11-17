Открылся самый высокий в мире отель стоимостью 544 млн долларов

15 ноября в Дубае открылся самый высокий в мире отель Ciel Dubai Marina, сообщает Zakon.kz.

Проект обошелся создателям в 2 млрд дирхамов. Это 544 млн долларов, передает The National.

Фото: Facebook/cieldubaimarinahotel

Высота отеля составляет 377 м. Это превышает высоту другого дубайского отеля Gevora Hotel, высота которого 356 м. В городе находятся восемь из 10 самых высоких действующих отелей в мире. Среди них – гостиница Бурж эль-Араб, спроектированная в форме паруса. Высота здания вместе со шпилем составляет 321 м.

Фото: Facebook/cieldubaimarinahotel

Отель занимает 82 этажа. В нем 1004 номера, а также несколько ресторанов, в том числе с азиатской, средиземноморской кухнями и домашней едой.

Еще один рекорд поставил расположенный в Ciel Dubai Marina бассейн Tattu Sky – как самый высокий панорамный в мире. Он находится на 76-м этаже здания отеля и возвышается над городом на высоте 310 м.

Фото: Facebook/cieldubaimarinahotel

Кроме того, на 61-м этаже здания расположены спа-центр и круглосуточный тренажерный зал. Всем гостям предоставляется доступ и бесплатный трансфер в пляжный клуб Soluna Beach Club на рукотворном острове Пальма-Джумейра.

Недавно сотрудники лучших отелей Лас-Вегаса участвовали в "Олимпийских играх" по уборке квартиры.