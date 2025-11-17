#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
522.19
606.42
6.47
Туризм

Открылся самый высокий в мире отель стоимостью 544 млн долларов

Отель в Дубае, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2025 06:50 Фото: Facebook/cieldubaimarinahotel
15 ноября в Дубае открылся самый высокий в мире отель Ciel Dubai Marina, сообщает Zakon.kz.

Проект обошелся создателям в 2 млрд дирхамов. Это 544 млн долларов, передает The National.

Фото: Facebook/cieldubaimarinahotel

Высота отеля составляет 377 м. Это превышает высоту другого дубайского отеля Gevora Hotel, высота которого 356 м. В городе находятся восемь из 10 самых высоких действующих отелей в мире. Среди них – гостиница Бурж эль-Араб, спроектированная в форме паруса. Высота здания вместе со шпилем составляет 321 м.

Фото: Facebook/cieldubaimarinahotel

Отель занимает 82 этажа. В нем 1004 номера, а также несколько ресторанов, в том числе с азиатской, средиземноморской кухнями и домашней едой.

Еще один рекорд поставил расположенный в Ciel Dubai Marina бассейн Tattu Sky – как самый высокий панорамный в мире. Он находится на 76-м этаже здания отеля и возвышается над городом на высоте 310 м.

Фото: Facebook/cieldubaimarinahotel

Кроме того, на 61-м этаже здания расположены спа-центр и круглосуточный тренажерный зал. Всем гостям предоставляется доступ и бесплатный трансфер в пляжный клуб Soluna Beach Club на рукотворном острове Пальма-Джумейра.

Недавно сотрудники лучших отелей Лас-Вегаса участвовали в "Олимпийских играх" по уборке квартиры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Дубае построили самый высокий в мире отель
02:30, 19 сентября 2025
В Дубае построили самый высокий в мире отель
Самый высокий железнодорожный мост в мире открыли в Индии
12:00, 07 июня 2025
Самый высокий железнодорожный мост в мире открыли в Индии
В Дубае начали продавать самый дорогой кофе в мире
08:40, 03 ноября 2025
В Дубае начали продавать самый дорогой кофе в мире
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: