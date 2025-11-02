#Народный юрист
Мир

В День мертвых в Мексике убили мэра, продвигавшего жесткую борьбу с наркотиками

мэра убили в Мексике в День мертвых, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2025 20:27 Фото: pixabay
В результате вооруженного нападения был убит мэр мексиканского города Уруапан Карлос Мансо, который призывал к более жесткой борьбе с наркоторговцами, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The New York Times, трагедия произошла 1 и 2 ноября во время празднования Дня мертвых – национального мексиканского праздника.

"В результате стрельбы на западе Мексики в субботу погиб мэр, который неоднократно призывал к более жесткой линии в борьбе с преступностью и просил президента Клаудию Шейнбаум о дополнительной помощи в борьбе с наркоторговцами", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мэр присутствовал на церемонии зажжения свечей. После нее на политика совершили нападение.

Иностранные СМИ пишут, что Мансо неоднократно критиковал подход федеральных властей к борьбе с организованной преступностью, а в последние месяцы публиковал видео, где говорил об угрозах своей жизни. Уточняется, что штат Мичоакан остается зоной противостояния могущественных наркокартелей.

В соцсетях распространяется видео с места нападения.

Ранее сообщалось, что в Мексике поезд с топливом взорвался после схода с рельсов.

Елена Беляева
Елена Беляева
