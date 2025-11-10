#Народный юрист
Мир

Главного наземного хищника Австралии хотят сделать домашним животным

собак динго планируют держать в качестве домашних животных, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 20:24 Фото: pixabay
Департамент первичной промышленности Квинсленда в рамках пересмотра законов о биобезопасности предлагает реклассифицировать динго (Canis dingo) в категорию Canis familiaris – домашних собак, сообщает Zakon.kz.

Власти австралийского штата Квинсленд рассматривают возможность изменение классификации динго, которое позволит содержать этих животных в качестве домашних питомцев,

По информации UPI, если классификацию динго изменят, то официально отменится действующий статус динго как инвазивного вида, который сегодня запрещает их продавать, содержать, кормить или перемещать.

Как уточняется, ученые и защитники природы категорически против данного изменения. Аликс Ливингстон из организации Defend the Wild назвала динго генетически, эволюционно и поведенчески уникальным видом, который играет ключевую роль в экосистеме как главный наземный хищник Австралии.

"Они более дикие, поэтому не так хорошо себя чувствуют в домашних условиях, как домашние собаки", – добавили специалисты.

Динго – это вторично одичавшие домашние собаки, завезенные в Австралию тысячи лет назад, которые теперь существуют в дикой природе. Они отличаются от домашних собак тем, что не лают, размножаются только раз в год и имеют более волчий характер.

Ранее сообщалось, что в Ирландии собаку приняли за льва.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
