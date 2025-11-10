#Народный юрист
Мир

Когда парикмахер перестарался: в Ирландии собаку приняли за льва

в Ирландии собаку приняли за льва, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2025 18:26 Фото: pixabay
В ирландском графстве Клэр водитель грузовика принял домашнего пса за африканского хищника, сообщает Zakon.kz.

По информации NPR, он снял на видео животное с характерной гривой и кисточкой на хвосте. Видео, на котором хищник гуляет по окрестностям рядом с людьми, попало в социальные сети и быстро начало набирать большие просмотры. Местные жители были обеспокоены ситуацией и обратились в полицию.

Отмечается, что правоохранители провели расследование и вскоре установили, что "львом" была собака по кличке Мышка. Как оказалось, хозяева недавно постригли взрослого пса породы ньюфаундленд, оставив шерсть вокруг шеи и головы, из-за чего он стал напоминать льва.

Полицейские графства Клэр прокомментировали забавный инцидент в соцсетях, отметив, что дружелюбный пес "пришел в восторг от недавно ставшего вирусным видео".

Ранее сообщалось, как Алматинскому зоопарку удается сохранять редкие виды животных.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
