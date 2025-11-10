Когда парикмахер перестарался: в Ирландии собаку приняли за льва

В ирландском графстве Клэр водитель грузовика принял домашнего пса за африканского хищника, сообщает Zakon.kz.

По информации NPR, он снял на видео животное с характерной гривой и кисточкой на хвосте. Видео, на котором хищник гуляет по окрестностям рядом с людьми, попало в социальные сети и быстро начало набирать большие просмотры. Местные жители были обеспокоены ситуацией и обратились в полицию.

Отмечается, что правоохранители провели расследование и вскоре установили, что "львом" была собака по кличке Мышка. Как оказалось, хозяева недавно постригли взрослого пса породы ньюфаундленд, оставив шерсть вокруг шеи и головы, из-за чего он стал напоминать льва.

Полицейские графства Клэр прокомментировали забавный инцидент в соцсетях, отметив, что дружелюбный пес "пришел в восторг от недавно ставшего вирусным видео".

Mystery solved! Turns out the “lion” spotted roaming Clare was just a Newfoundland dog with a fresh haircut!



Gardaí from Killaloe have concluded that the recent video of a “lion like” animal roaming around the woods in East Clare is in fact the very friendly dog named ‘Mouse’. pic.twitter.com/xjlms0nNaY — Garda Info (@gardainfo) November 4, 2025

