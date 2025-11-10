В Испании родители продали 14-летнюю дочь за 3 млн тенге и виски
По информации El Caso, раскрылось преступление случайно, когда полицейские задержали девушку-попрошайку без документов на одной из улиц около супермаркета. Выяснилось, что семья молодого человека заставляла несовершеннолетнюю просить милостыню и не пускала подростка в школу.
Как уточняется, в итоге арестованы были родители молодоженов и сам супруг.
Отмечается, что сама девушка себя пострадавшей не считает, так как хотела данного брака и даже сама просила родителей пойти на эту сделку.
Издание пишет, что в результате всех задержанных отпустили спустя месяц. Несовершеннолетнюю вернули родителям, а семье ее мужа запретили контактировать с ней.
Ранее в Генеральной прокуратуре РК рассказали о первых делах по новым статьям в Уголовном кодексе, которые касаются кражи невест.