Мир

В Испании родители продали 14-летнюю дочь за 3 млн тенге и виски

в Испании подростка продали за 3 млн тенге, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 01:52 Фото: pixabay
В Испании родители продали собственную 14-летнюю дочь 21-летнему жениху за 5000 евро (более 3 млн тенге) и пять бутылок виски, сообщает Zakon.kz.

По информации El Caso, раскрылось преступление случайно, когда полицейские задержали девушку-попрошайку без документов на одной из улиц около супермаркета. Выяснилось, что семья молодого человека заставляла несовершеннолетнюю просить милостыню и не пускала подростка в школу.

Как уточняется, в итоге арестованы были родители молодоженов и сам супруг.

Отмечается, что сама девушка себя пострадавшей не считает, так как хотела данного брака и даже сама просила родителей пойти на эту сделку. 

Издание пишет, что в результате всех задержанных отпустили спустя месяц. Несовершеннолетнюю вернули родителям, а семье ее мужа запретили контактировать с ней.

Ранее в Генеральной прокуратуре РК рассказали о первых делах по новым статьям в Уголовном кодексе, которые касаются кражи невест.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
В Алматы родители пытались продать новорожденную дочь за 2 млн тенге
12:54, 14 февраля 2023
В Алматы родители пытались продать новорожденную дочь за 2 млн тенге
В Талгаре родителям 13-летнего лжетеррориста грозит штраф в 14,5 млн тенге
18:48, 06 декабря 2022
В Талгаре родителям 13-летнего лжетеррориста грозит штраф в 14,5 млн тенге
В Лондоне продали самую дорогую бутылку виски за 2,6 млн долларов
09:41, 19 ноября 2023
В Лондоне продали самую дорогую бутылку виски за 2,6 млн долларов
