В Испании родители продали 14-летнюю дочь за 3 млн тенге и виски

В Испании родители продали собственную 14-летнюю дочь 21-летнему жениху за 5000 евро (более 3 млн тенге) и пять бутылок виски, сообщает Zakon.kz.

По информации El Caso, раскрылось преступление случайно, когда полицейские задержали девушку-попрошайку без документов на одной из улиц около супермаркета. Выяснилось, что семья молодого человека заставляла несовершеннолетнюю просить милостыню и не пускала подростка в школу.

Как уточняется, в итоге арестованы были родители молодоженов и сам супруг.

Отмечается, что сама девушка себя пострадавшей не считает, так как хотела данного брака и даже сама просила родителей пойти на эту сделку.

Издание пишет, что в результате всех задержанных отпустили спустя месяц. Несовершеннолетнюю вернули родителям, а семье ее мужа запретили контактировать с ней.

Ранее в Генеральной прокуратуре РК рассказали о первых делах по новым статьям в Уголовном кодексе, которые касаются кражи невест.