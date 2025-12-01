Дочь Нуртаса и Абдукаримовой шокировала Казнет откровением о браке своих родителей

Знаменитые артисты Казахстана Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова сыграли свадьбу еще в 2007 году. Их отношения постоянно находятся под пристальным вниманием публики. 16-летняя дочь знаменитостей Алау решила прокомментировать взаимоотношения своих родителей, сообщает Zakon.kz.

Девушка 30 октября 2025 года разместила небольшое видео с фотосессии с весьма интересной подписью.

"Наши мамы – последнее поколение, которое терпеливо принимало мужчину ценой собственной свободы, счастья и жизни. На них пусть эта традиция и закончится".

Пост Алау разделил ее многочисленную аудиторию. Если одни блюстители морали посоветовали немедленно одеться и уважать старших, то другие согласились с размышлениями девушки.

Твоя мама 10 лет сидела в декрете и вышла так эффектно.

Полностью согласна, Жулдыз, несмотря ни на что, воспитала прекрасных, умных детей.

Бессовестная.

Согласна, какая умничка.

Где воспитание? Зачем демонстрировать фигуру?

Это простое кривляние. Надо учиться, состояться как личность! Где девичья стыдливость?

