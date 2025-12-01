Дочь Нуртаса и Абдукаримовой шокировала Казнет откровением о браке своих родителей
Фото: Instagram/kaalau__
Знаменитые артисты Казахстана Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова сыграли свадьбу еще в 2007 году. Их отношения постоянно находятся под пристальным вниманием публики. 16-летняя дочь знаменитостей Алау решила прокомментировать взаимоотношения своих родителей, сообщает Zakon.kz.
Девушка 30 октября 2025 года разместила небольшое видео с фотосессии с весьма интересной подписью.
"Наши мамы – последнее поколение, которое терпеливо принимало мужчину ценой собственной свободы, счастья и жизни. На них пусть эта традиция и закончится".
Пост Алау разделил ее многочисленную аудиторию. Если одни блюстители морали посоветовали немедленно одеться и уважать старших, то другие согласились с размышлениями девушки.
- Твоя мама 10 лет сидела в декрете и вышла так эффектно.
- Полностью согласна, Жулдыз, несмотря ни на что, воспитала прекрасных, умных детей.
- Бессовестная.
- Согласна, какая умничка.
- Где воспитание? Зачем демонстрировать фигуру?
- Это простое кривляние. Надо учиться, состояться как личность! Где девичья стыдливость?
Материал по теме
Жена Кайрата Нуртаса улетела в Россию
Мы также рассказывали, что 30 ноября 2025 года в рамках первого фестиваля The Pyramids Echo Димаш Кудайберген представил свой сольный концерт. Это было первое выступление музыканта на африканском континенте, у подножия египетских пирамид, и первое выступление здесь артиста из стран СНГ.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript