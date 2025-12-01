#АЭС в Казахстане
Культура и шоу-бизнес

Дочь Нуртаса и Абдукаримовой шокировала Казнет откровением о браке своих родителей

Алау, дочь Нуртаса, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 11:44 Фото: Instagram/kaalau__
Знаменитые артисты Казахстана Кайрат Нуртас и Жулдыз Абдукаримова сыграли свадьбу еще в 2007 году. Их отношения постоянно находятся под пристальным вниманием публики. 16-летняя дочь знаменитостей Алау решила прокомментировать взаимоотношения своих родителей, сообщает Zakon.kz.

Девушка 30 октября 2025 года разместила небольшое видео с фотосессии с весьма интересной подписью.

"Наши мамы – последнее поколение, которое терпеливо принимало мужчину ценой собственной свободы, счастья и жизни. На них пусть эта традиция и закончится".

Пост Алау разделил ее многочисленную аудиторию. Если одни блюстители морали посоветовали немедленно одеться и уважать старших, то другие согласились с размышлениями девушки.

  • Твоя мама 10 лет сидела в декрете и вышла так эффектно.
  • Полностью согласна, Жулдыз, несмотря ни на что, воспитала прекрасных, умных детей.
  • Бессовестная.
  • Согласна, какая умничка.
  • Где воспитание? Зачем демонстрировать фигуру?
  • Это простое кривляние. Надо учиться, состояться как личность! Где девичья стыдливость?

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 01.12.2025 11:44
Жена Кайрата Нуртаса улетела в Россию

Мы также рассказывали, что 30 ноября 2025 года в рамках первого фестиваля The Pyramids Echo Димаш Кудайберген представил свой сольный концерт. Это было первое выступление музыканта на африканском континенте, у подножия египетских пирамид, и первое выступление здесь артиста из стран СНГ.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
