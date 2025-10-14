#АЭС в Казахстане
Общество

Похитили девочек: первые уголовные дела о краже невест в Казахстане

связанные руки, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 09:54 Фото: pixabay
14 октября 2025 года в Генеральной прокуратуре РК рассказали о первых делах по новым статьям в Уголовном кодексе (УК), сообщает Zakon.kz.

В надзорном органе напомнили, что введена уголовная ответственность за сталкинг (новая статья 115-1 УК).

"Сталкинг определен как незаконное преследование лица, которое не связано с насилием. С учетом отсутствия в этом деянии признаков насилия сталкинг отнесен к категории уголовных проступков. Статья о сталкинге направлена на защиту потенциальных жертв от преследователей, которые еще не перешли к физическому воздействию или явным угрозам", – уточнили в Генпрокуратуре.

С момента введения в действие (с 16 сентября 2025 года) в стране уже зарегистрировано два уголовных дела по фактам сталкинга (в Атырауской и Павлодарской областях).

За совершение сталкинга грозит штраф в размере до 200 МРП (более 786 тыс. тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток.

Также введена уголовная ответственность за принуждение к вступлению в брак (новая статья 125-1 УК).

Здесь в случае похищения женщины и принуждения ее к вступлению в брак под угрозой применения насилия в отношении похитителя предусмотрено наказание в виде штрафа до 2000 МРП (7,8 млн тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до 2 лет, либо лишение свободы на тот же срок. А при наступлении по неосторожности тяжких последствий похитителю грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Первые уголовные дела по фактам принуждения к вступлению в брак уже зарегистрированы в Шымкенте и Кызылординской области.

"Что примечательно, в обоих случаях потерпевшими являются несовершеннолетние", – отметили в Генпрокуратуре.

Расследования по указанным фактам продолжаются и находятся на контроле органов прокуратуры.

13 октября 2025 года министр внутренних дел Ержан Саденов заявил о необходимости давать оценку песням, в которых содержится призыв к насилию, в том числе краже девушек.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
