Мир

Застрявшие в космосе китайские астронавты рассказали о своем самочувствии

астронавт, Китай, космос, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2025 23:42 Фото: pixabay
Астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, которые застряли на орбите Земли после того, как в них врезался загадочный объект, чувствуют себя хорошо и продолжают работу в космосе. Экипаж проводит научные эксперименты и живет в условиях невесомости, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время астронавты находятся на станции "Тяньгун". Сменщики астронавтов уже прибыли в космическую лабораторию, вылетев 31 октября, передает Associated Press.

"Экипаж "Шэньчжоу-20" находится в хорошем состоянии, работает и живет в обычном режиме", – сообщает Управление программы пилотируемых полетов КНР.

Дата возвращения астронавтов домой пока не объявлена.

Ранее сообщалось, что трое китайских астронавтов, которые провели в космосе несколько месяцев, остались в изоляции после того, как их капсулу поразил неизвестный объект.

Николай Ежелев
Николай Ежелев
