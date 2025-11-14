#АЭС в Казахстане
Наука и технологии

Застрявшие в космосе китайские астронавты вернулись на Землю через полгода

Экипаж Шэньчжоу-20 вернулся на Землю, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 03:20 Фото: X/CathayPak
14 ноября астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе успешно приземлились на корабле "Шэньчжоу-20", сообщает Zakon.kz.

Экипаж провел в космосе почти семь месяцев. О долгожданном возвращении рассказали в Управлении программы космических полетов КНР (CMSA).

Фото: cmse.gov.cn

Астронавты прибыли на китайскую станцию "Тяньгун" 24 апреля и должны были вернуться на Землю 5 ноября, но "Шэньчжоу-20" столкнулся с космическим мусором. Астронавтов задержали, чтобы осмотреть корабль. В результате "Шэньчжоу-20" признали не пригодным для безопасного возвращения экипажа. В CMSA рассказали, что в иллюминаторе обнаружили микротрещины, оставшиеся от столкновения с мусором.

Астронавты вернулись на Землю на корабле сменного экипажа "Шэньчжоу-21", который прибыл на станцию в начале ноября. В управлении рассказали, что они чувствуют себя хорошо.

Чэнь Дун стал первым китайским астронавтом, который более 400 дней провел на орбите. Он также выполнил наибольшее число миссий вне кабины.

Днями ранее в США самолет с гуманитарной помощью рухнул сразу после взлета.

Фото Алия Абди
Алия Абди
