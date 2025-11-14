Застрявшие в космосе китайские астронавты вернулись на Землю через полгода

14 ноября астронавты Чэнь Дун, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе успешно приземлились на корабле "Шэньчжоу-20", сообщает Zakon.kz.

Экипаж провел в космосе почти семь месяцев. О долгожданном возвращении рассказали в Управлении программы космических полетов КНР (CMSA).

Фото: cmse.gov.cn

Астронавты прибыли на китайскую станцию "Тяньгун" 24 апреля и должны были вернуться на Землю 5 ноября, но "Шэньчжоу-20" столкнулся с космическим мусором. Астронавтов задержали, чтобы осмотреть корабль. В результате "Шэньчжоу-20" признали не пригодным для безопасного возвращения экипажа. В CMSA рассказали, что в иллюминаторе обнаружили микротрещины, оставшиеся от столкновения с мусором.

Астронавты вернулись на Землю на корабле сменного экипажа "Шэньчжоу-21", который прибыл на станцию в начале ноября. В управлении рассказали, что они чувствуют себя хорошо.

The Shenzhou 21 spacecraft, launched on Oct 31, departed Tiangong space station today for a record-breaking short 13-day mission, rescuing Shenzhou 20 crews. Full HD:https://t.co/4obU53R81J pic.twitter.com/NeAOc3Um9K — CNSA Watcher (@CNSAWatcher) November 14, 2025

Чэнь Дун стал первым китайским астронавтом, который более 400 дней провел на орбите. Он также выполнил наибольшее число миссий вне кабины.

