Застрявшие в космосе китайские астронавты вернулись на Землю через полгода
Экипаж провел в космосе почти семь месяцев. О долгожданном возвращении рассказали в Управлении программы космических полетов КНР (CMSA).
Фото: cmse.gov.cn
Астронавты прибыли на китайскую станцию "Тяньгун" 24 апреля и должны были вернуться на Землю 5 ноября, но "Шэньчжоу-20" столкнулся с космическим мусором. Астронавтов задержали, чтобы осмотреть корабль. В результате "Шэньчжоу-20" признали не пригодным для безопасного возвращения экипажа. В CMSA рассказали, что в иллюминаторе обнаружили микротрещины, оставшиеся от столкновения с мусором.
Астронавты вернулись на Землю на корабле сменного экипажа "Шэньчжоу-21", который прибыл на станцию в начале ноября. В управлении рассказали, что они чувствуют себя хорошо.
The Shenzhou 21 spacecraft, launched on Oct 31, departed Tiangong space station today for a record-breaking short 13-day mission, rescuing Shenzhou 20 crews. Full HD:https://t.co/4obU53R81J pic.twitter.com/NeAOc3Um9K— CNSA Watcher (@CNSAWatcher) November 14, 2025
Чэнь Дун стал первым китайским астронавтом, который более 400 дней провел на орбите. Он также выполнил наибольшее число миссий вне кабины.
