Мир

Китайские астронавты застряли в космосе после того, как в них врезался загадочный объект

Космос, Земля, астронавт, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 04:59 Фото: pexels
Трое китайских астронавтов, которые провели в космосе несколько месяцев, остались в изоляции после того, как их капсулу поразил неизвестный объект, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Mirror, астронавты Чэнь Дон, Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе оказались в ловушке. Китайское агентство пилотируемых космических полетов подтвердило инцидент.

"Существует подозрение, что экипаж космического корабля "Шэньчжоу-20" попал под удар небольшого обломка орбитального мусора, и в настоящее время проводится оценка последствий удара и связанных с ним рисков.С целью обеспечения здоровья и безопасности космонавтов и успешного завершения миссии было принято решение о переносе запланированного на 5 ноября возвращения "Шэньчжоу-20", – отметили в сообщении агентства.

Отмечается, что исследователи должны были вернуться на Землю 5 ноября, но теперь их путешествие отложено из-за того, что корпус капсулы поврежден сильным ударом.

"Это произошло через несколько месяцев после того, как эксперт по космической физике забил тревогу об опасности космического мусора, вращающегося вокруг Земли со скоростью около 29 000 км/ч, предупредив, что это может представлять серьезную угрозу для жизни на нашей планете", – напомнили в материале.

Известно, что сейчас экипажи работают над осмотром космического корабля, а также должны оценить, можно ли провести ремонт перед возвращением на Землю. Официальные лица пока не сообщили, как долго будет длиться эта задержка.

Ранее появились новые снимки межзвездной гостьи размером с Манхэттен.

Аксинья Титова
