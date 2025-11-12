Кошки разорили криптоферму в Китае
Целых 200 пушистиков использовали их в качестве обогревателей, пишет Cryptopolitan. Специалисты при проверке установили, что значительная часть видеокарт вышла из строя из-за постоянного воздействия тепла и шерсти.
"Это мило и трогательно, но эти "лежанки" буквально стоили нам миллионов долларов", – пояснил один из работников.
Однако вынужденная пауза в работе обернулась значительными убытками. Сумма ущерба оценивается в несколько млн долларов. Несмотря на колоссальные убытки, владелец фермы не прогнал котов, а купил 200 нагревательных ковриков и выделил животным отдельную комнату.
Инцидент получил широкую огласку после публикации фотографий, на которых кошки спят на выключенных установках. История быстро разошлась в соцсетях и стала поводом для шуток о "кошачьем майнинге" и "биткоинах с хвостом".
🐈 Just a kind reminder that Fluence is cat-friendly and has fur-resistant hardware and GPUs.— Fluence ⏀ (@fluence_project) November 11, 2025
Recently, a Bitcoin mine in Inner Mongolia saw its profits collapse this winter. For days, no one could figure out why, until they went underground.
There, hundreds of stray cats were… pic.twitter.com/8EKWn8l240
