Мир

Кошки разорили криптоферму в Китае

Кошки на криптоферме в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 13.11.2025 02:30 Фото: pixabay
На территории одной из криптоферм во Внутренней Монголии массовое появление бездомных кошек стало причиной убытков владельца предприятия, сообщает Zakon.kz.

Целых 200 пушистиков использовали их в качестве обогревателей, пишет Cryptopolitan. Специалисты при проверке установили, что значительная часть видеокарт вышла из строя из-за постоянного воздействия тепла и шерсти.

"Это мило и трогательно, но эти "лежанки" буквально стоили нам миллионов долларов", – пояснил один из работников.

Однако вынужденная пауза в работе обернулась значительными убытками. Сумма ущерба оценивается в несколько млн долларов. Несмотря на колоссальные убытки, владелец фермы не прогнал котов, а купил 200 нагревательных ковриков и выделил животным отдельную комнату.

Инцидент получил широкую огласку после публикации фотографий, на которых кошки спят на выключенных установках. История быстро разошлась в соцсетях и стала поводом для шуток о "кошачьем майнинге" и "биткоинах с хвостом".

Недавно охотничьи собаки задохнулись на корабле.

Фото Алия Абди
Алия Абди
