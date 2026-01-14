#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
509.75
594.67
6.46
Советы

Зоопсихологи рассказали, куда можно целовать кошку

Девушка, кошка, поцелуй, питомцы, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 07:41 Фото: pexels
Многие владельцы кошек знают это чувство: пушистый комочек мурлычет на коленях, и так хочется расцеловать его в мягкую шерстку. Современные ветеринары и зоопсихологи предлагают взглянуть на проявление нежности к питомцам под иным углом, сообщает Zakon.kz.

По данным Кошка.ру, кошки демонстрируют привязанность совсем иначе, чем люди. Для них взаимное вылизывание, трение головой о хозяина или совместный отдых значат больше, чем человеческие ласки.

Прямой поцелуй в нос или губы животного может быть воспринят как вторжение в личное пространство, вызывая у питомца стресс или даже агрессию.

Но дело не только в психологическом комфорте. Существуют и медицинские причины, по которым стоит пересмотреть привычку целовать кошку:

  • Особенная микрофлора – ротовая полость животных содержит бактерии, безопасные для них, но потенциально опасные для человека (например, Pasteurella multocida или Capnocytophaga);
  • Паразитарные риски – хотя вероятность невелика, существует теоретический риск передачи некоторых простейших;
  • Аллергены – кошачья слюна содержит белок Fel d1, основной провокатор аллергических реакций.

Если полностью отказаться от поцелуев невозможно, эксперты выделяют условно-безопасную зону – верхняя часть головы между ушами. Почему именно это место:

  • Большинство кошек положительно реагируют на прикосновения в этой области;
  • Здесь минимален контакт со слизистыми оболочками животного;
  • Такой жест имитирует взаимное грумингование, которое кошки практикуют в социальных группах.

После любого тесного контакта с питомцем рекомендуется мыть руки, особенно перед едой. Это простое правило гигиены защищает и владельца, и самого питомца, чья иммунная система также чувствительна к человеческой микрофлоре.

Регулярная обработка животного от паразитов, своевременная вакцинация и ежегодные осмотры у ветеринара создают дополнительный уровень безопасности для всех членов семьи, включая хвостатых.

Ранее мы писали о том, что кот из России возглавил рейтинг красивейших кошек мира.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать
04:59, 10 октября 2024
Зоопсихолог рассказала, почему ночью кошки не дают хозяевам спать
Признаки того, что кошка стареет
15:44, 06 ноября 2024
Признаки того, что кошка стареет
Почему кошка кусается, когда ее гладишь
15:14, 12 августа 2025
Почему кошка кусается, когда ее гладишь
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: