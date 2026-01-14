Зоопсихологи рассказали, куда можно целовать кошку

Многие владельцы кошек знают это чувство: пушистый комочек мурлычет на коленях, и так хочется расцеловать его в мягкую шерстку. Современные ветеринары и зоопсихологи предлагают взглянуть на проявление нежности к питомцам под иным углом, сообщает Zakon.kz.

По данным Кошка.ру, кошки демонстрируют привязанность совсем иначе, чем люди. Для них взаимное вылизывание, трение головой о хозяина или совместный отдых значат больше, чем человеческие ласки.

Прямой поцелуй в нос или губы животного может быть воспринят как вторжение в личное пространство, вызывая у питомца стресс или даже агрессию.

Но дело не только в психологическом комфорте. Существуют и медицинские причины, по которым стоит пересмотреть привычку целовать кошку:

Особенная микрофлора – ротовая полость животных содержит бактерии, безопасные для них, но потенциально опасные для человека (например, Pasteurella multocida или Capnocytophaga);

Паразитарные риски – хотя вероятность невелика, существует теоретический риск передачи некоторых простейших;

Аллергены – кошачья слюна содержит белок Fel d1, основной провокатор аллергических реакций.

Если полностью отказаться от поцелуев невозможно, эксперты выделяют условно-безопасную зону – верхняя часть головы между ушами . Почему именно это место:

Большинство кошек положительно реагируют на прикосновения в этой области;

Здесь минимален контакт со слизистыми оболочками животного;

Такой жест имитирует взаимное грумингование, которое кошки практикуют в социальных группах.

После любого тесного контакта с питомцем рекомендуется мыть руки, особенно перед едой. Это простое правило гигиены защищает и владельца, и самого питомца, чья иммунная система также чувствительна к человеческой микрофлоре.

Регулярная обработка животного от паразитов, своевременная вакцинация и ежегодные осмотры у ветеринара создают дополнительный уровень безопасности для всех членов семьи, включая хвостатых.

