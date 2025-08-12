#АЭС в Казахстане
Советы

Почему кошка кусается, когда ее гладишь

кошки, укусы, причины, объяснение, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 15:14 Фото: Zakon.kz
Бывает, что владельцы кошек сталкиваются с неприятной ситуацией. К примеру, кошка ластится, мурлычет и вдруг кусает. Ветеринары подчеркивают, что животное может укусить во время ласки по нескольким причинам, в том числе: перевозбуждение, дискомфорт, страх или игривость, сообщает Zakon.kz.

"Укусы любви"

Кошки часто выражают свою привязанность нежными покусываниями и так называемыми "укусами любви". Это их способ проявить нежность, который может сопровождаться поглаживанием или потиранием. Любовные укусы, как правило, легкие и не направлены на причинение вреда.

Страх и тревога

Когда кошки чувствуют страх или угрозу, они могут прибегнуть к укусам в качестве защитной реакции. Нужно обратить внимание на такие признаки, как мяуканье, шипение, приседание, расширенные зрачки, вздыбленная шерсть на спине или хвосте и прижатые уши. Если есть подобное, то лучше оставить питомца в покое.

Поглаживания и покусывания

Принимая ласку, кошка может внезапно развернуться и укусить или поцарапать. Это происходит, так как у животного срабатывает сильный инстинкт выживания и иногда оно не может его контролировать.

Разочарование

Кошки общаются посредством языка тела и вокализации, но не могут выразить свои потребности вербально. Когда их попытки общения не понимают или не предпринимают желаемые ими действия, питомцы могут расстроиться и начать кусаться. Например, животное, требуя внимания, может укусить вас за руку, если ее попытки потереться о человека не приводят к нужному результату.

Пробелы воспитания

Молодые кошки и котята часто играют грубо, кусая своих хозяев за руки или за ноги. Поощрение такого поведения в раннем возрасте может привести к тому, что во взрослом возрасте питомец будет кусаться, вызывая травмы. Крайне важно не позволять им использовать пальцы или ноги в качестве игрушек. Вместо этого выбирайте интерактивные игрушки.

Недовольство присутствием чужаков

Кошки территориальны. Появление новой кошки на их территории без надлежащего периода знакомства может вызвать агрессивное поведение, например укусы и стычки между питомцами. Когда кошка не может добраться до нарушителя, тогда начинает вымещать недовольство на хозяине.

Болезнь или боль

Внезапные изменения в поведении кошки, включая укусы, могут указывать на скрытое заболевание или боль. Питомец, находящийся в стрессе, становится менее терпеливыми и более раздражительными. Как отмечено в публикации РБК Life, если есть предположения, что кошка плохо себя чувствует, лучше отправиться к ветеринару.

Ранее мы рассказывали, что решение о том, выгуливать кошку на улице или нет, конечно же, принимает ее хозяин. Однако в этом вопросе лучше руководствоваться не своими пожеланиями, а учитывать характер животного.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
