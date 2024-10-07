Массовое отравление собак в приюте Костаная: полиция начала расследование

Стали известны новые подробности по факту массового отравления в частном приюте для бездомных собак и кошек Костаная, сообщает Zakon.kz.

Изданию "Наша газета" волонтер фонда Александра Кузьмина рассказала, что собаки, которых предположительно отравили, жили в будках на улице, возле забора приюта. Все они были стерилизованы и готовы к выпуску на свободу. Однако этого не случилось. Первую убитую собаку обнаружили 6 октября, около 13:00. Всего на данный момент нашли шесть трупов.

"Все собаки были максимально социализированные и тактильные, какие-то из них были брошены хозяевами после апрельского потопа в этом году, а какие-то жили у нас долгое время и привыкли к людям. Опять же в потопы у нас было очень много людей, ни одна из погибших собак ни разу не проявила агрессию". Александра Кузьмина

Фото: "Наша газета"

На месте причины массовой смерти собак выясняют участковый, заместитель начальника отдела и криминалист. Подробности расследования они пока разглашать не могут.

"Для выяснения обстоятельств в настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия по ст. 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", – пояснили в пресс-службе ДП.

Фото: "Наша газета"

Прокуратура также отреагировала на зов о помощи волонтеров, они взяли под контроль расследование. Если живодеры будут найдены, их ждет наказание по ст. 316 в виде штрафа в размере 120 МРП (443 040 тенге), либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 120 часов, либо арест на срок до 30 суток.

Ранее сообщалось, что 6 октября в приюте для животных города Костаная произошло массовое отравление собак.