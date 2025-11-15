Два ребенка умерли от уличной еды в Стамбуле

В Стамбуле семья из Германии отравилась уличной едой, их двоих детей спасти не удалось, сообщает Zakon.kz.

Семья из четырех человек приехала в Стамбул из Германии на отдых 9 ноября. Уже 12 ноября семья обратилась в больницу с жалобами на рвоту и тошноту, которые начались в тот же день. По данным турецкого издания Diken, недомогание они почувствовали после употребления мидий и кумпира в районе Ортакёй.

Двое детей, одному из которых было три года, а другому шесть лет, умерли несмотря на усилия врачей. Глава семьи был интубирован, а мать до сих пор находится в реанимации. Полицейские изъяли записи с камер отеля и опросили четырех свидетелей.

Директор департамента здравоохранения провинции Стамбул Абдулла Эмре Гюнер сообщил на своей странице в X, что по факту инцидента начато расследование.

"Шести- и трехлетнего ребенка не удалось спасти, несмотря на все предпринятые меры. Лечение матери и отца в реанимации продолжается. Провинциальное управление здравоохранения начало расследование инцидента", – написал он.

Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan Böcek ailesinin fertlerinin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması ve iki evladımızın hayatını kaybetmesi bizleri derinden üzmüştür.



Ailenin 6 ve 3 yaşındaki çocukları yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştır. Anne ve… — Doç. Dr. Abdullah Emre Güner (@dr_aemreguner) November 13, 2025

