Наука и технологии

Грильяж с гречкой выпустили в Беларуси

Грильяж из гречки в Беларуси, фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2025 04:02 Фото: pixabay
В Беларуси в знаменитых конфетах грильяж орехи заменили зеленой гречкой, сообщает Zakon.kz.

По информации "МИР 24", чтобы извлечь максимальную пользу из продукта, зерна гречи прорастили. Так она лучше усваивается в организме и имеет в два раза больше питательных веществ.

Насыщенный вкус и хрустящую структуру придает особый сироп. Его могут сделать классическим или добавить шоколад. Для людей, которые болеют такими заболеваниями, как непереносимость сахара, диабет, или те же людей, которые следят за своим питанием сироп могут изготовить без сахара.

"Грильяж по вкусу не похож на гречневую кашу. Нет, все же это зеленая и пророщенная гречка, поэтому это более крахмалистый вкус и чем-то напоминает орехи", – отметила магистрант Белорусского государственного университета пищевых и химических технологий Татьяна Абрамова.

Оказалось, что подобные разработки интересны государству. Их ценят в пищепроме за экспортный потенциал и импортозамещение. Классический грильяж из семечек или орехов в стране изготавливают из все-таки зарубежного сырья.

Среди задумок у молодых ученых не только сладости. Из зеленой гречки они пробуют делать макароны, коктейли и даже косметические маски.

Оказывается, рецепт дубайского шоколада придумала мамочка в декрете.

Фото Алия Абди
Алия Абди
