Подарки на весь декабрь приготовил парень для возлюбленной
Фото: pixabay
Пользователь Threads вызвал бурю эмоций в социальных сетях своим старанием порадовать девушку к Новому году, сообщает Zakon.kz.
А все потому, что он решил превратить предновогодний декабрь в праздник каждый день. Он собрал 31 коробку и складывает в них подарки для своей девушки. По задумке автора поста, она должна открывать по одной коробке в день на протяжении всего декабря.
Пост моментально стал вирусным.
Фото: Treads/karpoff_ol
В комментариях девушки массово требуют выдать автору памятник "за вклад в романтику".
"Он поднял планку слишком высоко и теперь придется соответствовать, хотели мы этого или нет", – с легким ужасом пишут мужчины.
Большинство комментаторов отметили, что такой адвент-календарь – это идеальный пример того, как маленькие жесты превращают обычный месяц в незабываемый.
