Автор книги "Богатый папа, бедный папа" накопил огромный долг

Автор бестселлера о финансовой грамотности Роберт Кийосаки накопил долг в 1,2 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом предприниматель признался в подкасте The Iced Coffee Hour. Ведущие Грэм Стефан и Джек Селби спросили Кийосаки, переживает ли он об этом.

"Если ты должен банку 20 млн, это твоя проблема, а если ты должен банку миллиард и не можешь его выплатить, это уже проблема банка", – ответил Роберт.

Книгу "Богатый папа, бедный папа" Кийосаки написал вместе с Шэрон Лехтер и выпустил в 1997 году. В ней читателям рассказывают, как научиться зарабатывать большие деньги. Произведение построено на сравнении двух мировоззрений – богача и бедняка.

"Богатый папа, бедный папа" переведена более чем на 51 язык и продана в более чем 109 странах. Общий тираж составил более 32 млн экземпляров.

