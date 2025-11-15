#АЭС в Казахстане
Мир

Автор книги "Богатый папа, бедный папа" накопил огромный долг

Богатый папа, бедный папа, фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2025 06:36 Фото: Instagram/therealkiyosaki
Автор бестселлера о финансовой грамотности Роберт Кийосаки накопил долг в 1,2 млрд долларов, сообщает Zakon.kz.

Об этом предприниматель признался в подкасте The Iced Coffee Hour. Ведущие Грэм Стефан и Джек Селби спросили Кийосаки, переживает ли он об этом.

"Если ты должен банку 20 млн, это твоя проблема, а если ты должен банку миллиард и не можешь его выплатить, это уже проблема банка", – ответил Роберт.

Книгу "Богатый папа, бедный папа" Кийосаки написал вместе с Шэрон Лехтер и выпустил в 1997 году. В ней читателям рассказывают, как научиться зарабатывать большие деньги. Произведение построено на сравнении двух мировоззрений – богача и бедняка.

"Богатый папа, бедный папа" переведена более чем на 51 язык и продана в более чем 109 странах. Общий тираж составил более 32 млн экземпляров.

Стало известно, что солистка группы "Тату" Лена Катина замужем за миллионером.

Фото Алия Абди
Алия Абди
