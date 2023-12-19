Автор "Слова пацана" решил написать книгу о криминальном женском мире

Журналист Роберт Гараев и автор книги "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х" признался, что думал о написании полудокументальной истории о криминальном женском мире. По его словам, уже есть синопсис, сообщает Zakon.kz.

Об этом писатель рассказал в интервью Forbes.

"Перед событиями февраля 2022 года мы задумывали документальный комикс про участницу женской банды. И там уже был синопсис, основанный на истории одной девушки, у которой я взял интервью", – отметил автор.

Гараев подчеркнул, что, несмотря на то, что этот проект отошел на второй план, он все равно думает в сторону женских банд.

"Это еще более закрытое сообщество. Этот криминальный мир не такой масштабный, как мужской, поэтому, возможно, не такой известный. Но по взаимодействию женщин между собой и по их взаимодействию с окружающим миром – история достаточно страшная", – заявил писатель.

Документальная книга "Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х" вышла в 2020 году. В сентябре 2023 года состоялась премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", основанная на произведении Гараева. Режиссер картины Жора Крыжовников и сценарист Андрей Золотарев рассказали, что решили переснять заключительный эпизод проекта, так как за несколько дней до официального выхода 7-й серии сериала в Сети появились две последние серии в рабочей версии.