Мир

Конфликт между соседями в США обернулся расстрелом на глазах ребенка

конфликт из-за сигареты обернулся перестрелкой и смертью, фото - Новости Zakon.kz от 16.11.2025 19:50 Фото: pixabay
21-летнего жителя Калифорнии Логана Кахмара нашли в жилом комплексе с 17 огнестрельными ранениями. Пострадавший истек кровью на месте происшествия. Его маленькая дочь в момент трагедии оставалась в квартире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, трагедия произошла в конце августа 2023 года. Подозреваемого задержали на следующий день после инцидента. Им оказался 31-летний сосед жертвы Сидни Кларк. В рюкзаке у него нашли пистолет, из которого были произведены выстрелы.

По данным издания, стрелок признался, что между ним и потерпевшим был затяжной конфликт из-за того, что Кахмар часто нарушал порядок, употреблял алкоголь и выкрикивал расистские оскорбления. В день трагедии соседи начали спорить из-за курения, после чего произошла словесная перепалка, а затем стрельба.

Согласно опубликованной информации, 12 ноября окружной суд признал Кларка виновным. Ему грозит длительный срок.

Ранее сообщалось, что юношу застрелили, еще троих ранили во время нападения на юге Казахстана.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
