Конфликт между соседями в США обернулся расстрелом на глазах ребенка

21-летнего жителя Калифорнии Логана Кахмара нашли в жилом комплексе с 17 огнестрельными ранениями. Пострадавший истек кровью на месте происшествия. Его маленькая дочь в момент трагедии оставалась в квартире, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People, трагедия произошла в конце августа 2023 года. Подозреваемого задержали на следующий день после инцидента. Им оказался 31-летний сосед жертвы Сидни Кларк. В рюкзаке у него нашли пистолет, из которого были произведены выстрелы.

По данным издания, стрелок признался, что между ним и потерпевшим был затяжной конфликт из-за того, что Кахмар часто нарушал порядок, употреблял алкоголь и выкрикивал расистские оскорбления. В день трагедии соседи начали спорить из-за курения, после чего произошла словесная перепалка, а затем стрельба.

Согласно опубликованной информации, 12 ноября окружной суд признал Кларка виновным. Ему грозит длительный срок.

