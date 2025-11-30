Детский день рождения в США обернулся убийством четырех человек
Как пишет Hindustan Times, трагедия произошла в банкетном зале.
"Не укладывается в голове, что ранены маленькие дети". Представитель шерифа округа Сан-Хоакин Хизер Брент
Отмечается, что личности погибших пока устанавливаются. По информации одного из членов городского совета, возраст жертв – от восьми до 22 лет. О состоянии раненых тоже не сообщается.
Подозреваемый пока остается на свободе, и, по словам официальных лиц, предварительные данные указывают на то, что нападение могло быть "целенаправленным".
Как уточняется, ФБР, полиция Стоктона и другие службы помогают шерифу в расследовании.
A gunman opened fire at a child’s birthday party inside a Stockton, CA Dairy Queen. 4 child has passed, 14 others have been shot and wounded.— Liam (@LiamForTrump) November 30, 2025
The birthday party was taking place in an ice cream shop.
The suspect still on the run.
If at least one of them was armed... #2A pic.twitter.com/AcWEjBH5Y1
