Мир

Детский день рождения в США обернулся убийством четырех человек

четыре человека погибли на детском дне рождения в США, фото - Новости Zakon.kz от 30.11.2025 18:14 Фото: pixabay
Вечером 29 ноября в американском городе Стоктон (штат Калифорния) неизвестный стрелок ворвался на детский день рождения и убил четырех человек, еще 10, среди которых оказались и дети, получили ранения и были госпитализированы, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Hindustan Times, трагедия произошла в банкетном зале. 

"Не укладывается в голове, что ранены маленькие дети". Представитель шерифа округа Сан-Хоакин Хизер Брент

Отмечается, что личности погибших пока устанавливаются. По информации одного из членов городского совета, возраст жертв – от восьми до 22 лет. О состоянии раненых тоже не сообщается.

Подозреваемый пока остается на свободе, и, по словам официальных лиц, предварительные данные указывают на то, что нападение могло быть "целенаправленным".

Как уточняется, ФБР, полиция Стоктона и другие службы помогают шерифу в расследовании.

Ранее сообщалось, что казахстанца посадили на 15 лет за то, что он подстрелил троих рыбаков на Или.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
