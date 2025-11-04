Юношу застрелили, еще троих ранили во время нападения на юге Казахстана

Утром 4 ноября 2025 года в соцсетях появилась информация о стрельбе в Туркестанской области, в результате которой погиб человек, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространяемой информации, 2 ноября 2025 года в селе Коктерек произошло вооруженное нападение с применением огнестрельного оружия, в результате которого погиб 17-летний парень, 22-летний и 30-летний участники инцидента получили ранения.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Туркестанской области факт подтвердили.

"В ночь на 2 ноября в Тюлькубасском районе зафиксирован инцидент с применением огнестрельного оружия. В результате происшествия один человек скончался, трое доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается необходимая медицинская помощь. На место происшествия незамедлительно выехали руководство и следственно-оперативная группа районного отдела полиции. В ходе оперативных мероприятий в кратчайшие сроки установлены личности подозреваемых. Один из них задержан", – прокомментировали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Следственные действия направлены на установление всех обстоятельств произошедшего, ведутся поиски второго участника.

Ход расследования находится на особом контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области.

В октябре 2025 года во время ночной охоты в Жамбылской области школьник застрелил одноклассника.