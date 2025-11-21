#АЭС в Казахстане
Происшествия

Автовоз с новенькими "китайцами" слетел с дороги по пути из Алматы в Костанай

машины в кювете, фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 15:59 Фото: ДП Акмолинской области
Сегодня, 21 ноября 2025 года, около 12:00 на 239-м километре автодороги Костанай – Аулиеколь – Сурган произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием крупногабаритного транспорта, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным полиции региона, 46-летний водитель автовоза Sitrak двигался в сторону города Костаная.

"Во время совершения обгона он не справился с рулевым управлением, после чего многотонная фура съехала с проезжей части и опрокинулась в кювет. На автовозе находились восемь новых легковых китайских автомобилей. В результате ДТП пострадавших нет", – рассказали в полиции.

Известно, что водитель ехал из Алматы в Костанай, перевозил партию новых китайских авто.

"На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводится проверка, включая обязательное освидетельствование водителя на состояние трезвости. После завершения всех необходимых процедур будет принято соответствующее процессуальное решение", – добавили в полиции.

Там напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения, особенно при управлении крупногабаритным транспортом. Маневр обгона требует тщательной оценки дорожной обстановки и погодных условий.

В ночь на 21 ноября в Алматинской области на трассе Алматы – Усть-Каменогорск произошло массовое ДТП, в котором погибли два человека.

Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
