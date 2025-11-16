Названы семь самых "умных" городов мира 2025 года

Согласно Глобальному индексу инноваций 2025 года (Global Innovation Index), опубликованному Всемирной организацией интеллектуальной собственности (WIPO), лидерами технологического прогресса становятся страны, инвестирующие в инновации, сообщает Zakon.kz.

Исследование охватывает сто крупнейших инновационных центров – от Сан-Франциско до Шэньчжэня, на долю которых приходится более 70% всех мировых патентов и венчурных инвестиций. Ниже представлены семь городов, признанных самыми "умными" в мире по состоянию на 2025 год.

1. Цюрих (Швейцария)

Успех Цюриха как "умного города" основан на продуманной стратегии Smart City Zürich, запущенной в 2018 году. Цифровая экосистема охватывает транспорт и энергетику: приложение ZVV объединяет автобусы, поезда и электросамокаты в единую систему, а тепло, выделяемое промышленными предприятиями, используется для отопления и охлаждения зданий.

2. Осло (Норвегия)

С 2019 года Осло удерживает второе место в мировом рейтинге умных городов, получив наивысшую оценку AAA за лидерство в области экологичного и инклюзивного развития. Город, удостоенный звания "Зеленая столица Европы", продолжает ставить амбициозные экологические цели. Около 60% всей энергии Осло получает из гидроисточников, а система Oslo Toll Ring стимулирует использование транспорта с нулевыми выбросами и направляет сборы на "зеленые" инфраструктурные проекты.

3. Женева (Швейцария)

Женева укрепила позиции в индексе Smart City, вновь получив рейтинг AAA, что подтверждает лидерство Швейцарии в сфере инноваций. В рамках программы Smart Canton город активно внедряет цифровые технологии в инфраструктуру.

Сеть LoRaWAN используется для мониторинга экологических параметров и оптимизации энергосистем. Женева также занимает высокие места по уровню образования, участию граждан в принятии решений и количеству зеленых зон.

4. Дубай (ОАЭ)

Дубай совершил впечатляющий рывок, поднявшись с 12-го на четвертое место в рейтинге Smart City Index 2025 года. Его амбиция – стать "самым счастливым и умным городом на Земле", опираясь на искусственный интеллект и цифровые технологии.

Дубай активно внедряет "зеленые" инициативы: проекты DEWA Smart Grid и Dubai Silicon Oasis повышают энергоэффективность и поддерживают цель ОАЭ – достичь 75% чистой энергии к 2050 году.

5. Абу-Даби (ОАЭ)

Столица ОАЭ поднялась с десятого на пятое место, укрепив позиции региона на мировой арене. В 2024 году запущен проект Zayed Smart City – пятилетняя программа с применением искусственного интеллекта и Интернета вещей (IoT).

Город активно внедряет электромобили и гибриды, развивая сеть зарядных станций в рамках Стратегии устойчивой энергетики, направленной на достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

6. Лондон (Великобритания)

Лондон стал пионером в создании устойчивого города, внедрив такие инициативы, как плата за въезд в центр (Congestion Charge), бесконтактные платежи и зона ультранизких выбросов (ULEZ).

К 2025 году в метро планируется завершить установку сети протяженностью 2000 километров, обеспечив бесперебойное покрытие 4G и 5G во всех поездах и тоннелях.

7. Копенгаген (Дания)

Копенгаген занимает седьмое место в рейтинге Smart City Index 2025 года. Цель, поставленная еще в 2009 году, – стать первым в мире городом с нулевым углеродным следом к 2025 году – остается центральной в стратегии его развития.

Город сосредоточен на трех приоритетах: достижении углеродной нейтральности, устойчивом образе жизни и экономическом росте. 62% жителей ежедневно ездят на работу на велосипедах, пользуясь сетью из 400 километров велодорожек.

Ранее сообщалось, что Ватикан вернул Канаде артефакты коренных народов.