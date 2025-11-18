Иран начал "переносить" грозовые облака в засушливые регионы
По данным CNN, первая операция по облачной сеялке была проведена в районе озера Урмия (крупнейшее озеро Ирана), которое в значительной степени обмелело и превратилось в соляную пустыню из-за длительной засухи.
Работы по повышению уровня воды в озере Урмия запланированы и в других провинциях. Дальнейшие операции планируется провести в провинциях Восточный и Западный Азербайджан.
Ранее Иранская метеорологическая служба объявила, что в стране наблюдается "самая засушливая осень за последние 50 лет". Уровень осадков по сравнению со средним многолетним значением снизился на 89%.
Снижение водных ресурсов на Ближнем Востоке и последствия изменения климата становятся предметом напряженности между странами в вопросах методов создания осадков. Иранские власти в прошлом обвиняли Израиль и ОАЭ в "вмешательстве в дождь" с помощью облачной сеялки, утверждая, что облака оставляют осадки до того, как достигают Ирана.
