Иран начал "переносить" грозовые облака в засушливые регионы

В Иране, который переживает самый тяжелый период засухи за последние годы, начались работы по облачному сеянию для создания осадков, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, первая операция по облачной сеялке была проведена в районе озера Урмия (крупнейшее озеро Ирана), которое в значительной степени обмелело и превратилось в соляную пустыню из-за длительной засухи.

Работы по повышению уровня воды в озере Урмия запланированы и в других провинциях. Дальнейшие операции планируется провести в провинциях Восточный и Западный Азербайджан.

Ранее Иранская метеорологическая служба объявила, что в стране наблюдается "самая засушливая осень за последние 50 лет". Уровень осадков по сравнению со средним многолетним значением снизился на 89%.

Снижение водных ресурсов на Ближнем Востоке и последствия изменения климата становятся предметом напряженности между странами в вопросах методов создания осадков. Иранские власти в прошлом обвиняли Израиль и ОАЭ в "вмешательстве в дождь" с помощью облачной сеялки, утверждая, что облака оставляют осадки до того, как достигают Ирана.

