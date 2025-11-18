#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
524.14
607.79
6.46
Мир

Иран начал "переносить" грозовые облака в засушливые регионы

Облака, гроза, тучи, фото - Новости Zakon.kz от 18.11.2025 08:55 Фото: pexels
В Иране, который переживает самый тяжелый период засухи за последние годы, начались работы по облачному сеянию для создания осадков, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, первая операция по облачной сеялке была проведена в районе озера Урмия (крупнейшее озеро Ирана), которое в значительной степени обмелело и превратилось в соляную пустыню из-за длительной засухи.

Работы по повышению уровня воды в озере Урмия запланированы и в других провинциях. Дальнейшие операции планируется провести в провинциях Восточный и Западный Азербайджан.

Ранее Иранская метеорологическая служба объявила, что в стране наблюдается "самая засушливая осень за последние 50 лет". Уровень осадков по сравнению со средним многолетним значением снизился на 89%.

Снижение водных ресурсов на Ближнем Востоке и последствия изменения климата становятся предметом напряженности между странами в вопросах методов создания осадков. Иранские власти в прошлом обвиняли Израиль и ОАЭ в "вмешательстве в дождь" с помощью облачной сеялки, утверждая, что облака оставляют осадки до того, как достигают Ирана.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее запустили крупнейшую плавающую солнечную электростанцию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
СНР по упрощенной декларации: под запрет попали 44 вида деятельности
08:55, Сегодня
СНР по упрощенной декларации: под запрет попали 44 вида деятельности
Каким регионам Казахстана не стоит надеяться на обильные дожди в июле
11:29, 05 июля 2025
Каким регионам Казахстана не стоит надеяться на обильные дожди в июле
Протесты против ношения хиджаба снова начались в Иране
10:57, 18 сентября 2023
Протесты против ношения хиджаба снова начались в Иране
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: