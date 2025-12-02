#АЭС в Казахстане
Финансы

Где в Казахстане жизнь дороже всего: названы лидеры инфляции по регионам

Цены на продукты, цены, цена на продукты, цена, подорожание, повышение цен, подорожание продуктов, повышение цен на продукты, стоимость, стоимость продуктов, увеличение стоимости, увеличение стоимости на продукты, рост цен, рост цен на продукты, увеличение цен, увеличение цен на продукты, инфляция , фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 12:24 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Инфляционная карта Казахстана радикально меняется: регионы, которые еще год назад были в середине статистики, сегодня формируют верхнюю часть таблицы. Если в 2024 году страна переживала относительно ровное распределение роста цен, то в 2025-м контраст стал резче, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средний показатель инфляции по стране на 1 декабря 2025 года – 12,4%, что выше прошлогодней динамики ровно на 4%.

Главная особенность 2025 года в том, что в "красной зоне" оказались регионы с развитым промышленным блоком и высокой себестоимостью логистики. Здесь дорожает все – от материалов до услуг.

Инфляция в 2024 и 2025 годах

Лидеры инфляции сегодня:

  • Облать Улытау: 14,0%
  • Акмолинская область; 13,8%
  • Атырауская область; 13,5%
  • Северо-Казахстанская область; 13,4%
  • Карагандинская область; 13,1%.

Год назад была совершенно другая логика и другие инфляционные лидеры.

  • Астана: 10,3%
  • Северо-Казахстанская область: 9,4%
  • Мангистауская область: 9,4%.

Интересно, что Акмолинская область и область Улытау, которые сегодня находятся на вершине инфляционного рейтинга, год назад были в середине списка – с уровнем около 6,9–8,8%.

Также важна разница инфляции в двух столицах. В Астане рост цен составил 12,9% (выше республиканского уровня на 0,5%), в Алматы - 11,4% (на 1% ниже республиканского уровня).

Год назад статистика выделила два региона, где рост цен расходился с общенациональной динамикой быстрее остальных: Астана и Мангистауская область. Фактически эти данные зафиксировали переход к локализованной инфляции, когда регионы перестали следовать одной линии и начали формировать собственные инфляционные профили. В 2025 году эта тенденция стала отчетливой структурной нормой.

Фото: Zakon.kz

Три года – три разных Казахстана

Если поставить три года рядом, логика выглядит так:

  • 2023: промышленный пояс формирует основное инфляционное давление.
  • 2024: фокус смещается в столицу и на запад страны.
  • 2025: север и индустриальные регионы возвращаются в лидеры – но с новой, более высокой амплитудой роста цен.

Что же в итоге? В итоге простые выводы: инфляция перестала быть равномерной по стране. Она стала региональной: на конечный показатель влияет не только макроэкономическая ситуация, но и локальные особенности – тарифы, логистика, плотность экономической активности, структура потребления.

Ранее мы сообщили, что инфляция в Казахстане впервые за год стала меньше 12,5%.

Андрей Зубов
