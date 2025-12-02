Где в Казахстане жизнь дороже всего: названы лидеры инфляции по регионам

Инфляционная карта Казахстана радикально меняется: регионы, которые еще год назад были в середине статистики, сегодня формируют верхнюю часть таблицы. Если в 2024 году страна переживала относительно ровное распределение роста цен, то в 2025-м контраст стал резче, сообщает Zakon.kz.

По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средний показатель инфляции по стране на 1 декабря 2025 года – 12,4%, что выше прошлогодней динамики ровно на 4%.

Главная особенность 2025 года в том, что в "красной зоне" оказались регионы с развитым промышленным блоком и высокой себестоимостью логистики. Здесь дорожает все – от материалов до услуг.

Инфляция в 2024 и 2025 годах

Лидеры инфляции сегодня:

Облать Улытау: 14,0%

Акмолинская область; 13,8%

Атырауская область; 13,5%

Северо-Казахстанская область; 13,4%

Карагандинская область; 13,1%.

Год назад была совершенно другая логика и другие инфляционные лидеры.

Астана: 10,3%

Северо-Казахстанская область: 9,4%

Мангистауская область: 9,4%.

Интересно, что Акмолинская область и область Улытау, которые сегодня находятся на вершине инфляционного рейтинга, год назад были в середине списка – с уровнем около 6,9–8,8%.

Также важна разница инфляции в двух столицах. В Астане рост цен составил 12,9% (выше республиканского уровня на 0,5%), в Алматы - 11,4% (на 1% ниже республиканского уровня).

Год назад статистика выделила два региона, где рост цен расходился с общенациональной динамикой быстрее остальных: Астана и Мангистауская область. Фактически эти данные зафиксировали переход к локализованной инфляции, когда регионы перестали следовать одной линии и начали формировать собственные инфляционные профили. В 2025 году эта тенденция стала отчетливой структурной нормой.

Фото: Zakon.kz

Три года – три разных Казахстана

Если поставить три года рядом, логика выглядит так:

2023: промышленный пояс формирует основное инфляционное давление.

промышленный пояс формирует основное инфляционное давление. 2024: фокус смещается в столицу и на запад страны.

фокус смещается в столицу и на запад страны. 2025: север и индустриальные регионы возвращаются в лидеры – но с новой, более высокой амплитудой роста цен.

Что же в итоге? В итоге простые выводы: инфляция перестала быть равномерной по стране. Она стала региональной: на конечный показатель влияет не только макроэкономическая ситуация, но и локальные особенности – тарифы, логистика, плотность экономической активности, структура потребления.

Ранее мы сообщили, что инфляция в Казахстане впервые за год стала меньше 12,5%.