Где в Казахстане жизнь дороже всего: названы лидеры инфляции по регионам
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, средний показатель инфляции по стране на 1 декабря 2025 года – 12,4%, что выше прошлогодней динамики ровно на 4%.
Главная особенность 2025 года в том, что в "красной зоне" оказались регионы с развитым промышленным блоком и высокой себестоимостью логистики. Здесь дорожает все – от материалов до услуг.
Инфляция в 2024 и 2025 годах
Лидеры инфляции сегодня:
- Облать Улытау: 14,0%
- Акмолинская область; 13,8%
- Атырауская область; 13,5%
- Северо-Казахстанская область; 13,4%
- Карагандинская область; 13,1%.
Год назад была совершенно другая логика и другие инфляционные лидеры.
- Астана: 10,3%
- Северо-Казахстанская область: 9,4%
- Мангистауская область: 9,4%.
Интересно, что Акмолинская область и область Улытау, которые сегодня находятся на вершине инфляционного рейтинга, год назад были в середине списка – с уровнем около 6,9–8,8%.
Также важна разница инфляции в двух столицах. В Астане рост цен составил 12,9% (выше республиканского уровня на 0,5%), в Алматы - 11,4% (на 1% ниже республиканского уровня).
Год назад статистика выделила два региона, где рост цен расходился с общенациональной динамикой быстрее остальных: Астана и Мангистауская область. Фактически эти данные зафиксировали переход к локализованной инфляции, когда регионы перестали следовать одной линии и начали формировать собственные инфляционные профили. В 2025 году эта тенденция стала отчетливой структурной нормой.
Фото: Zakon.kz
Три года – три разных Казахстана
Если поставить три года рядом, логика выглядит так:
- 2023: промышленный пояс формирует основное инфляционное давление.
- 2024: фокус смещается в столицу и на запад страны.
- 2025: север и индустриальные регионы возвращаются в лидеры – но с новой, более высокой амплитудой роста цен.
Что же в итоге? В итоге простые выводы: инфляция перестала быть равномерной по стране. Она стала региональной: на конечный показатель влияет не только макроэкономическая ситуация, но и локальные особенности – тарифы, логистика, плотность экономической активности, структура потребления.
