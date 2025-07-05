Каким регионам Казахстана не стоит надеяться на обильные дожди в июле

В РГП "Казгидромет" опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков, сообщает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что повышение температуры воздуха и дефицит осадков в отдельных регионах страны будет способствовать усилению засушливых условий.

По окончательны расчетам в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются:

в Жаныбекском и Казталовском районах Западно-Казахстанской области ;

; в Шалкарском и Мугалжарском районах Актюбинской области ;

; в Индерборском районе Атырауской области ;

; в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области ;

; в Амангельдинском, Джангельдинском районах Костанайской области ;

; в Актогайском и Шетском районах Карагандинской области ;

; в Улытауском районе области Улытау ;

; в Аягозском и Уржарском районах Абайской области ;

; в Балхашском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах Алматинской области ;

; в Алакольском, Каратальском районах и частично в Панфиловском районе области Жетысу. Исключением станет лишь горная местность.

Также к засушливым условиям, по информации РГП "Казгидромет", стоит подготовиться жителям большей части Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

О том, в каких областях Казахстана ожидалась засуха в июне-2025, можете узнать здесь.