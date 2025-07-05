Каким регионам Казахстана не стоит надеяться на обильные дожди в июле
Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков, сообщает Zakon.kz.
Синоптики отметили, что повышение температуры воздуха и дефицит осадков в отдельных регионах страны будет способствовать усилению засушливых условий.
По окончательны расчетам в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются:
- в Жаныбекском и Казталовском районах Западно-Казахстанской области;
- в Шалкарском и Мугалжарском районах Актюбинской области;
- в Индерборском районе Атырауской области;
- в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
- в Амангельдинском, Джангельдинском районах Костанайской области;
- в Актогайском и Шетском районах Карагандинской области;
- в Улытауском районе области Улытау;
- в Аягозском и Уржарском районах Абайской области;
- в Балхашском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах Алматинской области;
- в Алакольском, Каратальском районах и частично в Панфиловском районе области Жетысу. Исключением станет лишь горная местность.
Также к засушливым условиям, по информации РГП "Казгидромет", стоит подготовиться жителям большей части Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.
На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.
О том, в каких областях Казахстана ожидалась засуха в июне-2025, можете узнать здесь.
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