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Каким регионам Казахстана не стоит надеяться на обильные дожди в июле

без осадков, жара, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 11:29 Фото: pixabay
В РГП "Казгидромет" опубликовали уточненный прогноз засухи на июль 2025 года. В списке 13 областей страны, где не ожидается обильных осадков, сообщает Zakon.kz.

Синоптики отметили, что повышение температуры воздуха и дефицит осадков в отдельных регионах страны будет способствовать усилению засушливых условий.

По окончательны расчетам в июле 2025 года умеренно засушливые условия ожидаются:

  • в Жаныбекском и Казталовском районах Западно-Казахстанской области;
  • в Шалкарском и Мугалжарском районах Актюбинской области;
  • в Индерборском районе Атырауской области;
  • в Бейнеуском, Мангистауском и Каракиянском районах Мангистауской области;
  • в Амангельдинском, Джангельдинском районах Костанайской области;
  • в Актогайском и Шетском районах Карагандинской области;
  • в Улытауском районе области Улытау;
  • в Аягозском и Уржарском районах Абайской области;
  • в Балхашском, Жамбылском и Енбекшиказахском районах Алматинской области;
  • в Алакольском, Каратальском районах и частично в Панфиловском районе области Жетысу. Исключением станет лишь горная местность.

Также к засушливым условиям, по информации РГП "Казгидромет", стоит подготовиться жителям большей части Жамбылской, Туркестанской и Кызылординской областей.

На остальной территории страны условия увлажнения ожидаются близкими к норме.

О том, в каких областях Казахстана ожидалась засуха в июне-2025, можете узнать здесь.

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Андрей Дюсупов
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