Дуров рассказал, какие девушки ему нравятся

Генеральный директор Telegram Павел Дуров публично поддержал заявление в соцсетях о том, что для мужчин карьера женщины не является определяющим фактором, сообщает Zakon.kz.

Это следует из его ответа на запись пользовательницы сети X, которая сделала перепост следующего содержания:

Пользовательница соцсети поделилась постом, в котором утверждалось, что мужчин не заботит карьера женщины и что они скорее предпочтут отношения с официанткой, чем с корпоративным директором, если первая создает комфортные отношения.

Автор репоста сопроводила публикацию вопросом: "Мужчины, это правда?".

В ответ Дуров лаконично написал: "100%", тем самым полностью поддержав высказанную позицию.

Сам Дуров встречается с криптоинвестором и стримершей Юлией Вавиловой. В социальных сетях она часто публикует фотографии и видео с тренировок, кадры из путешествий и снимки в откровенных нарядах.

