#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
519.41
600.85
6.41
Мир

Дуров рассказал, какие девушки ему нравятся

Генеральный директор Telegram, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 02:59 Фото: Instagram/julivavilova
Генеральный директор Telegram Павел Дуров публично поддержал заявление в соцсетях о том, что для мужчин карьера женщины не является определяющим фактором, сообщает Zakon.kz.

Это следует из его ответа на запись пользовательницы сети X, которая сделала перепост следующего содержания:

Пользовательница соцсети поделилась постом, в котором утверждалось, что мужчин не заботит карьера женщины и что они скорее предпочтут отношения с официанткой, чем с корпоративным директором, если первая создает комфортные отношения.

Автор репоста сопроводила публикацию вопросом: "Мужчины, это правда?".

В ответ Дуров лаконично написал: "100%", тем самым полностью поддержав высказанную позицию.

Сам Дуров встречается с криптоинвестором и стримершей Юлией Вавиловой. В социальных сетях она часто публикует фотографии и видео с тренировок, кадры из путешествий и снимки в откровенных нарядах.

Ранее новое фото Павла Дурова обрушило комментарии в Instagram.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Дуров рассказал, сколько человек оформили платную подписку в Telegram
16:02, 09 декабря 2023
Дуров рассказал, сколько человек оформили платную подписку в Telegram
Павел Дуров рассказал, сколько денег у него на счете
11:05, 17 апреля 2024
Павел Дуров рассказал, сколько денег у него на счете
Дуров рассказал, сколько людей ежедневно пользуются Telegram
03:34, 11 апреля 2024
Дуров рассказал, сколько людей ежедневно пользуются Telegram
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: