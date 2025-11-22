Дуров пустит с молотка папахи Хабиба
22 ноября в своем Telegram-канале Павел Дуров объявил, что легендарные папахи Хабиба Нурмагомедова уйдут на аукцион прямо внутри Telegram как символ традиций и уважения. Теперь это не просто шапки чемпиона UFC – это цифровые артефакты новой функции мессенджера, благодаря которой можно торговать редкими подарками прямо в приложении.
Some gifts carry more than value. They carry meaning.— khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) November 21, 2025
The Papakha was never just a hat.
Tomorrow, I will give you my biggest gift. pic.twitter.com/LuA2W6aBAU
О подписании контракта с Telegram Хабиб рассказал на днях Адаму Зубайраеву для его YouTube-канала HUSTLE VLOG. Поэтому их недавняя публичная переписка о совместных тренировках теперь выглядит как часть маркетинговой стратегии, а не знаки вежливости.
Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон против Джастина Гейджи в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Этот бой, который был остановлен во втором раунде, завершился в пользу Хабиба техническим сабмишном. В его активе 29 побед без единого поражения.
