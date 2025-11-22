Дуров пустит с молотка папахи Хабиба

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал Telegram-подарки в коллаборации с членом зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Zakon.kz.

22 ноября в своем Telegram-канале Павел Дуров объявил, что легендарные папахи Хабиба Нурмагомедова уйдут на аукцион прямо внутри Telegram как символ традиций и уважения. Теперь это не просто шапки чемпиона UFC – это цифровые артефакты новой функции мессенджера, благодаря которой можно торговать редкими подарками прямо в приложении.

Some gifts carry more than value. They carry meaning.



The Papakha was never just a hat.



Tomorrow, I will give you my biggest gift. pic.twitter.com/LuA2W6aBAU — khabib nurmagomedov (@TeamKhabib) November 21, 2025

О подписании контракта с Telegram Хабиб рассказал на днях Адаму Зубайраеву для его YouTube-канала HUSTLE VLOG. Поэтому их недавняя публичная переписка о совместных тренировках теперь выглядит как часть маркетинговой стратегии, а не знаки вежливости.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон против Джастина Гейджи в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Этот бой, который был остановлен во втором раунде, завершился в пользу Хабиба техническим сабмишном. В его активе 29 побед без единого поражения.

