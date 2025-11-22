#АЭС в Казахстане
Мир

Дуров пустит с молотка папахи Хабиба

Дуров анонсировал Telegram-подарки в коллаборации с Хабибом, фото - Новости Zakon.kz от 22.11.2025 07:50 Фото: metaratings
Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров анонсировал Telegram-подарки в коллаборации с членом зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым, сообщает Zakon.kz.

22 ноября в своем Telegram-канале Павел Дуров объявил, что легендарные папахи Хабиба Нурмагомедова уйдут на аукцион прямо внутри Telegram как символ традиций и уважения. Теперь это не просто шапки чемпиона UFC – это цифровые артефакты новой функции мессенджера, благодаря которой можно торговать редкими подарками прямо в приложении.

О подписании контракта с Telegram Хабиб рассказал на днях Адаму Зубайраеву для его YouTube-канала HUSTLE VLOG. Поэтому их недавняя публичная переписка о совместных тренировках теперь выглядит как часть маркетинговой стратегии, а не знаки вежливости.

Нурмагомедов в последний раз выходил в октагон против Джастина Гейджи в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Этот бой, который был остановлен во втором раунде, завершился в пользу Хабиба техническим сабмишном. В его активе 29 побед без единого поражения.

20 ноября в социальных сетях раскрылся покупатель золотого унитаза "Америка".

Фото Алия Абди
Алия Абди
