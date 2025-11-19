#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
519.41
600.85
6.41
Мир

Солнечные батареи начнут производить прямо в космосе

Солнечные батареи в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 04:30 Фото: Dcubed
Немецкая компания Dcubed на выставке Space Tech Expo Europe представила линейку ARAQYS – технологию, позволяющую изготавливать крупные солнечные панели прямо на орбите, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SpaceNews, демонстрационная миссия ARAQYS-D3 запланирована на первый квартал 2027 года в рамках попутного запуска SpaceX.

На спутнике от Astro Digital компания собирается развернуть рулон тонких солнечных элементов и "напечатать" на них жесткую поддерживающую структуру. Для этого используется смола, которая затвердевает под ультрафиолетом.

В результате на орбите должна получиться солнечная батарея мощностью около двух киловатт. Панель растянется примерно на 15 метров. Преимущество такого подхода в том, что не нужно создавать тяжелые складные панели, способные пережить вибрации ракеты. В космосе конструкцию можно сделать тоньше, легче и проще, без шарниров и мощных замков.

Также Dcubed намерена использовать обычные наземные солнечные элементы – они стоят на порядок дешевле космических. Для небольших спутников со сроком службы около пяти лет этого достаточно и позволяет снизить стоимость ватта до десятков долларов.

В компании уверены, что именно солнечная батарея мощностью около двух киловатт – порог, где переход к "орбитальному" производству солнечных панелей становится экономически оправданным.

Ранее мы писали о том, что в Южной Корее запустили крупнейшую плавающую солнечную электростанцию.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Как солнечные батареи улучшают качество сотовой связи Beeline
11:31, 03 октября 2025
Как солнечные батареи улучшают качество сотовой связи Beeline
Космический аппарат заснял солнечное затмение прямо в космосе
04:59, 24 января 2025
Космический аппарат заснял солнечное затмение прямо в космосе
В США открыли один из крупнейших проектов солнечной энергетики
05:20, 20 октября 2024
В США открыли один из крупнейших проектов солнечной энергетики
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: