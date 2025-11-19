Солнечные батареи начнут производить прямо в космосе

Немецкая компания Dcubed на выставке Space Tech Expo Europe представила линейку ARAQYS – технологию, позволяющую изготавливать крупные солнечные панели прямо на орбите, сообщает Zakon.kz.

Как пишет SpaceNews, демонстрационная миссия ARAQYS-D3 запланирована на первый квартал 2027 года в рамках попутного запуска SpaceX.

На спутнике от Astro Digital компания собирается развернуть рулон тонких солнечных элементов и "напечатать" на них жесткую поддерживающую структуру. Для этого используется смола, которая затвердевает под ультрафиолетом.

В результате на орбите должна получиться солнечная батарея мощностью около двух киловатт. Панель растянется примерно на 15 метров. Преимущество такого подхода в том, что не нужно создавать тяжелые складные панели, способные пережить вибрации ракеты. В космосе конструкцию можно сделать тоньше, легче и проще, без шарниров и мощных замков.

Также Dcubed намерена использовать обычные наземные солнечные элементы – они стоят на порядок дешевле космических. Для небольших спутников со сроком службы около пяти лет этого достаточно и позволяет снизить стоимость ватта до десятков долларов.

В компании уверены, что именно солнечная батарея мощностью около двух киловатт – порог, где переход к "орбитальному" производству солнечных панелей становится экономически оправданным.

