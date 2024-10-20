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В США открыли один из крупнейших проектов солнечной энергетики

В США открыли один из крупнейших проектов солнечной энергетики, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2024 05:20 Фото: pixabay
18 октября в Техасе открылся один из крупнейших солнечных проектов в США. Он связан с крупнейшей закупкой солнечной электроэнергии за всю ее историю, сообщает Zakon.kz.

По информации AP, корпорация Google закупает возобновляемую, безуглеродную электроэнергию. Всего компания рассчитывает потратить на закупку чистой энергии 16 млрд долларов до 2040 года по всему миру.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм заявила, что проект по солнечной энергетике является примером усилий администрации по стимулированию производителей и разработчиков размещать энергетические проекты в США.

Компания SB Energy построила три солнечные фермы: "Orion Solar Belt", в Бакхолтсе, штат Техас. Вместе они смогут вырабатывать 875 мегаватт чистой энергии. Это соразмерно типичному ядерному объекту.

В общей сложности Google заключила контракты с разработчиками чистой энергии на поставку более 2800 мегаватт новых ветровых и солнечных проектов в штат. Это, по ее словам, превышает объем энергии, необходимый для работы там.

Ранее появилась информация, что Пхеньян пригрозил Сеулу войной.

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