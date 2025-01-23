Космический аппарат заснял солнечное затмение прямо в космосе

Американская компания Firefly Aerospace опубликовала первые кадры, присланные лунным аппаратом Blue Ghost, который отправился в космос 15 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Blue Ghost, который сейчас находится на околоземной орбите и занимается сбором данных о взаимодействии земной магнитосферы с солнечным ветром, прислал запись своего полета.

Фото: Firefly Aerospace

На ней запечатлен зрелищный момент, когда Земля на время закрыла собой Солнце.

Фото: Firefly Aerospace

Лунный модуль будет находиться на околоземной орбите до 10 февраля. Потом аппарат выполнит маневр, который переведет его на окололунную орбиту. Посадка запланирована на 2 марта 2025 года в районе Моря Кризисов.

Ранее сообщалось, что жуткий черный выброс произошел на Солнце.

