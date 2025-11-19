Мужчину осудили за попытку встретиться с 13-летним подростком из Европы

Житель Флориды (США) получил тюремный срок за попытку встречи с девочкой-подростком из Эстонии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WCTV со ссылкой на министерство юстиции США, 25-летний Остин Кит Хибберт из города Таллахасси признался в попытке склонить к сексу 13-летнюю девочку, с которой познакомился через онлайн-игру.

С мая 2023 по август 2024 года Хибберт общался с подростком, отправлял ей откровенные видео и планировал встретиться в Эстонии. Его задержали, когда он попытался сесть на рейс. При обыске у него нашли паспорт, браслет и презервативы.

Доказательством его вины стала бронь в отеле рядом с местом проживания девочки. Хибберт признался, что решил путешествовать с целью совершения противоправных действий сексуализированного характера. Суд приговорил его к 11 годам заключения.

Эстонские власти назвали это дело "примером успешного международного сотрудничества в борьбе с сексуальной эксплуатацией детей".

