#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
508.2
589.82
6.54
Происшествия

В Актобе полиция расследуют загадочную смерть исчезнувшего подростка и мужчины

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2025 23:25 Фото: Zakon.kz
В Актобе устанавливаются обстоятельства гибели 16-летнего подростка и 27-летнего мужчины, тела которых были обнаружены в реке Илек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 декабря телеканал "КТК", поиски 16-летнего жителя города начались в понедельник после обращения его родственников. Подросток ушел из дома в воскресенье днем, где, как утверждают знакомые, подрабатывал в расположенной неподалеку бане, и вечером не вернулся. В понедельник классный руководитель сообщила родителям об отсутствии ученика на занятиях, после чего семья обратилась за помощью.

"Родители знали, что он в свободное время подрабатывает в бане. Но в тот день не заметили, что он не ночевал дома. Утром, когда не пришел на занятия, классный руководитель стала его искать и сообщила родителям. После этого начались поиски. Ислам был отличником, участвовал в олимпиадах. В прошлом году его признали лучшим учеником школы", – рассказалдиректор школы №31 г. Актобе Бакытбек Жумагулов.

В ходе поисковой операции, в которой задействовали беспилотники с тепловизорами, кинологов и водолазов, тело подростка было найдено в реке вечером того же дня. На расстоянии около 30 метров от берега обнаружили тело 27-летнего мужчины.

На берегу водоема находились два мобильных телефона. Следов насильственной смерти на телах погибших не выявлено.

По словам сестры школьника, перед исчезновением подростка забрал в неизвестном направлении мужчина на автомобиле. Личность этого человека семья не знает. Следствие проверяет данную информацию и устанавливает маршрут передвижения обоих погибших.

Правоохранительные органы продолжают изучать записи камер видеонаблюдения и данные найденных телефонов, чтобы восстановить хронологию событий. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Подростка от возможного падения с моста спасли в Талдыкоргане.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
В полиции рассказали подробности дела о загадочной смерти молодого астанчанина
00:40, 16 октября 2024
В полиции рассказали подробности дела о загадочной смерти молодого астанчанина
Загадочная смерть девочки в Астане: в полиции назвали причину
01:53, 08 октября 2024
Загадочная смерть девочки в Астане: в полиции назвали причину
Загадочную смерть девятиклассника расследуют в Актюбинской области
01:07, 24 декабря 2022
Загадочную смерть девятиклассника расследуют в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: