В Актобе полиция расследуют загадочную смерть исчезнувшего подростка и мужчины

В Актобе устанавливаются обстоятельства гибели 16-летнего подростка и 27-летнего мужчины, тела которых были обнаружены в реке Илек, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 2 декабря телеканал "КТК", поиски 16-летнего жителя города начались в понедельник после обращения его родственников. Подросток ушел из дома в воскресенье днем, где, как утверждают знакомые, подрабатывал в расположенной неподалеку бане, и вечером не вернулся. В понедельник классный руководитель сообщила родителям об отсутствии ученика на занятиях, после чего семья обратилась за помощью.

"Родители знали, что он в свободное время подрабатывает в бане. Но в тот день не заметили, что он не ночевал дома. Утром, когда не пришел на занятия, классный руководитель стала его искать и сообщила родителям. После этого начались поиски. Ислам был отличником, участвовал в олимпиадах. В прошлом году его признали лучшим учеником школы", – рассказалдиректор школы №31 г. Актобе Бакытбек Жумагулов.

В ходе поисковой операции, в которой задействовали беспилотники с тепловизорами, кинологов и водолазов, тело подростка было найдено в реке вечером того же дня. На расстоянии около 30 метров от берега обнаружили тело 27-летнего мужчины.

На берегу водоема находились два мобильных телефона. Следов насильственной смерти на телах погибших не выявлено.

По словам сестры школьника, перед исчезновением подростка забрал в неизвестном направлении мужчина на автомобиле. Личность этого человека семья не знает. Следствие проверяет данную информацию и устанавливает маршрут передвижения обоих погибших.

Правоохранительные органы продолжают изучать записи камер видеонаблюдения и данные найденных телефонов, чтобы восстановить хронологию событий. Расследование продолжается.

