Китайские астронавты могут так и не вернуться на Землю
Как пишут в Weibo, трое китайских астронавтов из экипажа "Шэньчжоу-21" застряли на космической станции "Тяньгун". Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан находятся на "Тяньгуне" с 31 октября. Они должны были сменить действующий экипаж станции "Шэньчжоу-20".
Планировалось, что первая группа астронавтов вернется на Землю 5 ноября, но возвращение "Шэньчжоу-20" сорвалось в последнюю минуту.
Из-за куска космического мусора на спускаемом аппарате появилась трещина. Тогда экипаж "Шэньчжоу-20" пересел в капсулу, предназначенную для "Шэньчжоу-21". Они успешно вернулись на Землю 14 ноября.
Теперь астронавты из "Шэньчжоу-21" не могут самостоятельно вернуться на Землю. Изначально капсулу "Шэньчжоу-22" Китай планировал запустить весной 2026 года, но теперь пуск решили перенести на более ранний срок.
Возможно, в конце ноября 2025 года. Если на станции произойдет инцидент, например еще один удар космического мусора, они, возможно, не смогут безопасно вернуться на Землю.
