Мир

Китайские астронавты могут так и не вернуться на Землю

Космос, Земля, полет, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2025 06:40 Фото: pixabay
Группа китайских астронавтов застряла на космической станции. Они должны были сменить своих коллег, но из-за космического мусора отдали им свой спускаемый аппарат, сообщает Zakon.kz.

Как пишут в Weibo, трое китайских астронавтов из экипажа "Шэньчжоу-21" застряли на космической станции "Тяньгун". Чжан Лу, У Фэй и Чжан Хунчжан находятся на "Тяньгуне" с 31 октября. Они должны были сменить действующий экипаж станции "Шэньчжоу-20".

Планировалось, что первая группа астронавтов вернется на Землю 5 ноября, но возвращение "Шэньчжоу-20" сорвалось в последнюю минуту.

Из-за куска космического мусора на спускаемом аппарате появилась трещина. Тогда экипаж "Шэньчжоу-20" пересел в капсулу, предназначенную для "Шэньчжоу-21". Они успешно вернулись на Землю 14 ноября.

Теперь астронавты из "Шэньчжоу-21" не могут самостоятельно вернуться на Землю. Изначально капсулу "Шэньчжоу-22" Китай планировал запустить весной 2026 года, но теперь пуск решили перенести на более ранний срок.

Возможно, в конце ноября 2025 года. Если на станции произойдет инцидент, например еще один удар космического мусора, они, возможно, не смогут безопасно вернуться на Землю.

Ранее сообщалось о том, что точка в споре о природе межзвездной гостьи 3I/ATLAS отменяется.

Аксинья Титова
