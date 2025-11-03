В Дубае начали продавать самый дорогой кофе в мире

В Дубае открылось кафе, где можно попробовать самую дорогую в мире чашку кофе, сообщает Zakon.kz.

Со слов гастротуристов, дубайский шоколад остался в прошлом. Теперь в тренде кофе за 3600 дирхамов, или 980 долларов США. Об этом пишет журнал DAWN.

Напиток готовят из редких панамских зерен, проданных на аукционе по рекордной цене. Заведение Julith расположено в индустриальном районе, который стал новым центром притяжения для кофеманов.

По данным заведения из их соцсетей, 20 кг редкого сорта Nido 7 Geisha, выращенного у подножия вулкана Бару, обошлись им в 2,2 млн дирхамов, или около 600 тыс. долларов.

"Это рекордная цена в истории кофе", – отмечают ценители кофе.

Соучредитель кафе Julith Серкан Сагсоз рассказал, что в аромате присутствуют ноты белых цветов, таких как жасмин, цитрусовые оттенки, такие как апельсин и бергамот, а также нотки абрикоса и персика.

По мнению местных жителей, это нормальная цена для пустынного города с роскошным образом жизни:

Это очень шокирует, но в то же время это Дубай.

Для богатых людей это просто еще один опыт, которым они могут похвастаться.

Но главной силой Объединенных Арабских Эмиратов журнал Time назвал именно дубайский шоколад.