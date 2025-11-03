#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
530.47
613.75
6.56
Туризм

В Дубае начали продавать самый дорогой кофе в мире

Кофе в Дубае по 1000 долларов за чашку, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 08:40 Фото: Instagram/julith.coffee
В Дубае открылось кафе, где можно попробовать самую дорогую в мире чашку кофе, сообщает Zakon.kz.

Со слов гастротуристов, дубайский шоколад остался в прошлом. Теперь в тренде кофе за 3600 дирхамов, или 980 долларов США. Об этом пишет журнал DAWN.

Напиток готовят из редких панамских зерен, проданных на аукционе по рекордной цене. Заведение Julith расположено в индустриальном районе, который стал новым центром притяжения для кофеманов.

По данным заведения из их соцсетей, 20 кг редкого сорта Nido 7 Geisha, выращенного у подножия вулкана Бару, обошлись им в 2,2 млн дирхамов, или около 600 тыс. долларов.

"Это рекордная цена в истории кофе", – отмечают ценители кофе.

Соучредитель кафе Julith Серкан Сагсоз рассказал, что в аромате присутствуют ноты белых цветов, таких как жасмин, цитрусовые оттенки, такие как апельсин и бергамот, а также нотки абрикоса и персика.

По мнению местных жителей, это нормальная цена для пустынного города с роскошным образом жизни:

  • Это очень шокирует, но в то же время это Дубай.
  • Для богатых людей это просто еще один опыт, которым они могут похвастаться.

Но главной силой Объединенных Арабских Эмиратов журнал Time назвал именно дубайский шоколад.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Где в мире подают рекордно дорогую чашку кофе
00:45, 25 сентября 2025
Где в мире подают рекордно дорогую чашку кофе
В Дубае построили самый высокий в мире отель
02:30, 19 сентября 2025
В Дубае построили самый высокий в мире отель
Названы самые дорогие футбольные клубы мира
00:46, 01 июня 2023
Названы самые дорогие футбольные клубы мира
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: