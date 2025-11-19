В Дубае представили самый дорогой кофе в мире: 500 тысяч тенге за кружку

Фото: pexels

В дубайском кафе Julith Coffee будут продавать кофе за 3600 дирхамов (около 500 тыс. тенге) за чашку. Напиток готовят из сорта Geisha Nido 7, выращенного на склонах панамского вулкана Бару. Каждая партия урожая этого кофе приносит всего несколько килограммов зерен, сообщает Zakon.kz.

Julith Coffee выкупило 20 килограммов Nido 7 на аукционе за 2.2 миллиона дирхамов (около 315 миллионов тенге) – рекорд для кофе, сообщает The Independent. "Планируется приготовить около 400 чашек, одну из которых зарезервировали для правителя Дубая, шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума", – пишет издание. Ранее кардиолог Хосе Абельян заявил, что от способа приготовления кофе зависит здоровье человека. По мнению специалиста, самый полезный кофе получается только после обработки через бумажный фильтр.

