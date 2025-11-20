78 пуделей и золотистый ретривер в одном доме: женщину оштрафовали на 8,3 млн тенге

Николь Мосс из Сингапура оштрафовали на 16 тыс. долларов (около 8,3 млн тенге) за содержание 79 собак – 78 пуделей и одного золотистого ретривера – без лицензий и микрочипов, сообщает Zakon.kz.

Выяснилось, что супруг Мосс не погасил ипотеку и дом находился в процессе изъятия. По информации Mothership, Служба животных и ветеринарии (AVS) впервые получила уведомление о стае собак на участке Мосс 7 июня 2022 года. Летом того же года на месте выявили 65 нелицензированных собак, после чего дом несколько раз обследовался в течение двух лет. Несмотря на предупреждения, популяция животных выросла до 79 особей.

Женщине неоднократно рекомендовали установить микрочипы, стерилизовать собак и передать часть животных новым владельцам, но она проигнорировала эти советы. В 2022 и 2023 годах она также ссылалась на намерение переехать с собаками в Дубай, а в июле 2023 года была объявлена банкротом. Через год ветеринары AVS установили микрочипы восьми собакам, а всего 61 животное было чипировано позже. Стоимость микрочипов для 71 собаки составила 1085 долларов (более 562 тыс. тенге), которые Николь тоже не оплатила.

Как уточняется, затем владелица тайно перевезла животных в другой арендный дом и отказалась сообщать новый адрес. В апреле 2025 года арендодатель расторг аренду, и Мосс вместе с семьей и собаками была вынуждена покинуть жилье. Часть собак – 37 особей – она передала Совету национальных парков, остальные были конфискованы после постановления суда в июле 2025 года. Всего с тех пор было передано 52 собаки, трое из них возвращены Мосс после оформления лицензий.

Согласно данным портала, прокурор назвал дело "беспрецедентным по масштабу и серьезности", подчеркнув "постоянное неповиновение Мосс регуляторному надзору". Судья при вынесении приговора обратил внимание на огромное количество животных, повторные правонарушения и потенциальный вред общественному здоровью и безопасности собак.

Отметим, что в конце концов Мосс признала себя виновной по нескольким пунктам обвинения, включая содержание собак без лицензии и незаконное содержание более трех таких животных в своем доме.

