Общество

Отдел образования хотел вернуть в бюджет "лишние" 21,8 млн тенге, но суд не позволил

денежные средства в образовании, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2025 19:34 Фото: pixabay
Суд Жамбылской области защитил права 36 работников сферы образования, с которых хотели взыскать около 22 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает пресс-служба суда, в 2021 году, согласно приказу руководителя отдела образования одного из районов Жамбылской области, 36 бухгалтерам, экономистам и делопроизводителям образовательных организаций была расширена зона обслуживания. В связи с этим им установили надбавки в размере 50% от заработной платы. Но в 2023 году по итогам аудиторской проверки отделу образования было выдано предписание вернуть в бюджет 21,8 млн тенге.

После этого ведомство издало приказ о взыскании указанной суммы с работников централизованной бухгалтерии, посчитав выплаченные надбавки "излишними". Однако сотрудники обжаловали данный приказ в суде.

"В ходе разбирательства установлено, что дополнительные выплаты произведены на законных основаниях в соответствии с Трудовым кодексом, коллективным договором и внутренними нормативными актами работодателя. Суд подчеркнул, что полученные работниками суммы являются частью заработной платы и, согласно ст. 960 Гражданского кодекса, не подлежат возврату при отсутствии недобросовестности со стороны получателей", – отмечается в информации.

В результате иск 36 работников был удовлетворен, а приказ работодателя признан незаконным и отменен.

Ранее в области также состоялось судебное разбирательство с участием педагога. Учитель Жамбылской области задолжала банкам настолько много, что пришлось идти в суд для применения процедуры восстановления платежеспособности.

